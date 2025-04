Puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Keskustan tavoittelee eduskuntavaaleissa ykköspaikkaa

Antti Kaikkosen puhe keskustan puoluevaltuustossa 26.4.2025:

Näemmä täällä pöntössä on meikäläiselle vettä varattuna, hyvä niin.

Tuli vaali-illan jälkeen vähän palautetta, että kuulemma huusin ääneni käheäksi.

Niinhän siinä taisi käydä. Mutta syykin oli hyvä.

Entäs teistä. Tuntuuko hyvältä olla porukka vaalivoittajia?

Tehtiin aika kova tulos. Yhdessä.

Taisi siinä moni muukin vähän tuulettaa. Suomalaisten kanssa järjestimme yllätyksen.

Ehkäpä sellaisia lisääkin on luvassa.

Myös sitä ääntä meikäläisellä vielä piisaa. Ja muillakin keskustalaisilla. Ääntä tavallisten suomalaisten puolesta. Sille on käyttöä.

Ja tämän viikon talouspäätösten myötä entistä enemmän.

Hyvät ystävät,

Monenlaista huolta ja murhetta löytyy kotoa ja maailmalta. Olosuhteita ei aina voi valita.

Mutta asenteensa voi valita joka aamu itse, päätökset tehdä itse, työn voi tehdä ihan itse.

Asioita voi aina omilla toimilla parantaa. Ja toisaalta: pahentaa.

Emme ole mitään synkistelijäporukkaa. Tiedämme, että Suomelle paremmat ajat voidaan rakentaa yhdessä. Ja jos tulee uusia vaikeuksia, niistäkin selviämme. Kunhan pidämme omasta tekemisestämme huolta.

Keskusta korostaa perusasioiden merkitystä. Työ, yrittäminen, välittäminen.

Kotimainen ruoka. Energia. Rajojen ja katujen turvallisuus. Jokaisen pääsy hoitoon. Turvallinen lapsuus ja vanhuus. Olemme aina ylpeästi peruskoulu- ja perusturvapuolue.

Yksi tärkeä osa turvallisuuden rakentamista on siitä huolehtiminen, että harjoitamme viisasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja että maamme puolustus on vahvoissa kantimissa.

Olemme suomalaisen maanpuolustuksen lujia rakentajia, ja tässä asiassa yhteistyö on poikaa. Keskusta tukee ja kiittää päätöstä vakiinnuttaa puolustuksen korkea rahoitustaso. Väännöt ja erimielisyydetkin kuuluvat politiikkaan, mutta pidetään puolustuksesta ja turvallisuudesta yhdessä huolta.

Hyvät kuulijat,

Voisinpa kiittää hallitusta myös muista hyvistä päätöksistä. Valitettavasti syytä kuitenkin on aika niukasti. Joudun sanomaan: Suomen asioita viedään nyt väärään suuntaan. Eikä turvallisuudestakaan nyt huolehdita kuin osittain.

Historiamme opetus on: Yhtenäistä maata ei helpolla lannisteta.

Tai sama toisinpäin. Jos kansa jakautuu kahtia, olemme heikkoja.

Umpikeskustalainen periaate on edelleen isänmaallinen ja ajankohtainen: Pidetään koko Suomesta huolta ja koko porukka kyydissä. Mennään tasapainossa eteenpäin eikä horjuta sivuille tai vilkuilla taakse.

Hyvät ystävät,

Maan hallituksessa on käytössä toisenlainen oppi. Umpikokoomuslainen sellainen.

Enkä nyt puhu pelkästään leikkaamisesta. Siinäkin hallitus on tehnyt virheitä ja vääriä arvovalintoja. Mutta toki säästöjäkin pitää tehdä, aika paljonkin.

Uskon, että suomalaiset ovat valmiita koviinkin toimiin, ja tinkimään omastaan yhteiseksi hyväksi, jos he kokevat, että kokonaisuus on oikeudenmukainen. Kyllä taloudesta pitää huolta pitää.

Mutta taloutta voi tasapainottaa monella tavalla. Tai näemmä jopa heittää hanskat tiskiin puolivälissä urakkaa. Niin tällä viikolla taisi hallitus tehdä. Kaksi vuotta hallitus puhui velkaantumisen lopettamisesta. Mutta nyt muuttui ääni kellossa, ja Orpon hallitus avasi rahahanat. Valtiovarainministeri Purra myönsi toissapäivänä, että Orpon hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edeltäjänsä. Kokoomuksen veronkevennysunelmia toteutetaan, ja touhu rahoitetaan sekä ottamalla velkaa että leikkaamalla suomalaisten tärkeimmistä palveluista sekä perheiden perusturvasta.

Tämä touhu on varsin kaukana keskustalaisesta tai edes keskustaoikeistolaisesta politiikasta.

Nyt Suomi on ohjattu niin oikealle, että pari rengasta on jo lipsahtanut pientareelta ojan puolelle. Vaara uhkaa, mutta ohjaksia pyörittävä kaksikko tuntuu itse ajattelevan, että nyt ollaan oikealla asialla.

Ei olla, vaan kovan oikeiston ja sen eturyhmien asialla. Tämä peli ei Keskustalle käy.

Hyvät ystävät,

Vielä viime kevään kehysriihessä pääministeri Orpo sanoi, että laarinpohjia on nyt kaiveltu ja päätökset on nyt tehty. Uusia leikkauksia ei tarvita eikä uusiin veronalennuksiin ole varoja.

Viime syyskuussa, aivan poikkeuksellisesti keskellä vuotta, yleinen arvonlisävero kiristettiin ennätyslukemiin, jotta Suomi ei joudu Euroopan tarkkailuluokalle.

Monien yrittäjien kesä meni pilalle, kun kassajärjestelmiä uusittiin hiki hatussa. Jättimäinen veronkorotus leikkasi ostovoimaa, kysyntää, työtä ja yrittämistä sekä kasvua.

Sitten, muutama kuukausi sitten tammikuussa, hallitus kiristi keskituloisen suomalaisen verotuksen kireimmäksi vuosikymmeneen. Kotitalousvähennys ajettiin alas. Lääkkeiden, kirjojen, matkailun, joukkoliikenteen ja monen muun asian verotusta kiristettiin kymmenestä prosentista neljääntoista.

Ja sama meno jatkui koko kevään.

Viimeiset pari kuukautta hallitus selitti, että sen uudet leikkaukset vanhusten ja sairaiden palveluihin ovat välttämättömiä, koska rahaa ei vain ole.

Esimerkiksi vanhusten kotihoidosta hallitus ehdottomasti halusi leikata 16 miljoonaa euroa. Digipalveluita tarjottiin tilalle. Perusteluna käytettiin mm. sitä, että vanhuksille tekee hyvää saada olla rauhassa, kun hoitajat ramppaavat hoitamassa heitä vähemmän.

No, sitten tulivat kuntavaalit. Jotka hallitus hävisi.

Ja jostain löytyi yhtäkkiä miljarditolkulla veronkevennyksiä jaettavaksi. 16 miljoonaa ei löydy vanhuksille. Mutta 2000 miljoonaa löytyy veronkevennyksiin.

Hallituksen linjaan tuli ennennäkemätön täyskäännös.

Miljardeja pistettiin palamaan. Tavallinen palkansaaja saa joitain kymppejä kuussa veronalennusta. Suurin hyöty tulee kaikista suurituloisimmille. Heille, jotka tienaavat yli 8000 tonnia kuussa. Esimerkiksi 20 000 euron kuukausituloilla veronalennus on vuodessa 9000 euroa.

Epävarmaksi jää, kasvaako talous tällä miljardien paketilla, mutta varmaa on, että velka kasvaa ja paljon.

Mika Lintilä tuossa vasta kertasikin, että velkavetoisten veronkevennysten perustelut dynaamisine vaikutuksineen ovat samat kuin 1990-luvun lamaa edeltäneellä Holkerin hallituksella. Pääministerit vaihtuvat, mutta kokoomuksen selitykset pysyvät.

Toki jos asia kerran on näin yksinkertaista, herää kysymys että miksei veroja alennettu avokätisesti jo aiemmin. Ihan turha on väittää, että jotain myyttistä salattua tutkimuskirjallisuutta on yhtäkkiä löytynyt täyskäännöksen tueksi. Eiköhän tutkimustieto ole ollut samaa vuosi sitten kuin se nytkin on. Mutta vaalitulokset eivät ole. Sieltä se perimmäinen syy taitaa taas löytyä.

No.

Siltä osin keskusta voi pakettia kannattaa, että keskituloisten verotus hieman kevenee. Keskustan mielestä tavallisen työtätekevän pieni- ja keskituloisen suomalaisen verotusta on hyvä keventää, jos siihen euroja löydetään. Suurituloisimmat saattaisivat pärjätä vähän pienemmilläkin veronkevennyksillä.

Ei nimittäin ole oikeudenmukaista räätälöidä yli satatonnia vuodessa tienaaville satojen miljoonien veronalennus samalla kun vanhustenhoidon ja koulujen rahoitusta leikataan kovalla kädellä.

Kovatuloisimmille satoja miljoonia euroja suoraa rahaa, vanhuksille, vammaisille ja sairaille leikkauksia palveluihin.

Tavallinen keskituloinen saa muutaman satasen vuodessa. Ja jos kuulut liittoon, veronkevennys voi jäädä kymppeihin vuodessa, jos siihenkään.

Touhun oikeudenmukaisuus ei hallitusta mietitytä, mutta meillä keskustalaisilla onkin vähän erilaiset arvot. Ja on aina ollut.

Ymmärrämme kyllä korkeiden marginaaliverojen ongelman, ja olemme tehneet myös huomattavasti huokeampia esityksiä korjata sitä. Hallituksen esittämää linjaa emme voi kannattaa.

Hyvät ystävät,

Myös pienten yritysten vinkkelistä päätökset ovat toispuolisia. Yhteisöveron alennuksen hintalappu on miljardiluokkaa, ja ratkaisusta hyötyy vain osa yrityksistä. Etenkin isoja voittoja tekevien firmojen ulkomaiset osakkeenomistajat juhlivat.

Sen sijaan nollatulosta tekevät firmat sekä pienet henkilöyhtiöt eivät yhteisöveron kevennyksistä hyödy yhtään mitään.

Hallitus myös pitää kiinni päätöksestä ajaa alas kotitalousvähennys sekä tehdä arvonlisäverotuksen jättikorotukset. Toki omia veronkorotuksiaan esimerkiksi lääkkeisiin ja kirjoihin hallitus hyvin pieniltä osin peruuttelee, mutta kokonaiskuva säilyy synkkänä.

Toispuolinen paketti yrittämisen kannalta. Veronkevennyksissä suuryritykset muistettiin, mutta tavalliset pienyrittäjät pääsivät unohtumaan.

Olemme tehneet yli 50 esitystä, joilla kasvua saataisiin liikkeelle. Nämä esitykset on maan hallitukselle annettu suoraan käteen, mutta huonostipa näyttävät kelpaavan.

Mutta ei se mitään. Yhä useampi kansalainen on esityksistämme kiinnostunut. Kasvun aikaansaamiseksi teemme jatkossakin esityksiä, joista pienyrittäjät hyötyisivät sekä kotimainen kasvu. Ja tätä kautta hyötyy koko yhteiskunta, on sitten yrittäjä tai palkansaaja, töissä tai työtön, opiskelija tai eläkeläinen.

Esimerkiksi: yhteisöveron yleisen alentamisen sijaan olisi syytä siirtyä Viron veromallin suuntaan. Kevennetään vain yrityksen sisään jätettävien voittojen verotusta. Tämä kannustaa yrityksiä investointeihin, kasvuun ja työllistämiseen. Ulos otettavia voittoja voidaan verottaa sitten vaikka hiukan nykyistä tiukemminkin.

Hyvät ystävät,

toki arvostan sitä, että hallitus tekee ison muutoksen epäonnistuneessa politiikassaan. Orpon hallitus on kautensa puolivälissä, ja saldona tähän mennessä on lisää työttömyyttä, konkursseja ja velkaa. Mutta syntyykö muutos nyt parempaan vai itse asiassa pahempaan, se jää nähtäväksi.

Varmaa on vain se, että velkaantumista kiihdytetään nyt lujaa. Kasvuriihi olikin velankasvuriihi. Ja laskut siirretään seuraavan hallituksen pöydälle. Nousee mieleen kysymys, kukahan nämä sotkut oikein siivoaa?

Hyvät ystävät,

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kuvailee perussuomalaisia kokoomuksen purkkiorjaksi Orpon hallituksessa. Piti oikein googlata, mitä sana tarkoittaa.

Ennen vanhaan moottoripyörissä oli joskus sivuvaunu. Kuski ohjasi moottoripyörää, sivuvaunussa matkustaja nautti tai pelkäsi kyydistä. Tätä matkustajaa kutsuttiin ”purkkiorjaksi”.

En ota kantaa termin osuvuuteen, mutta se on selvää, että nykymenolla ei Suomea viedä parempaan suuntaan.

Ja selvää on sekin, että puolueet muuttuvat aikojen muuttuessa.

SMP:n perustaja Veikko Vennamo puhui aikoinaan ”unohdetusta kansasta”. Hän viittasi työttömiin, sairaisiin ja pienellä palkalla puurtaviin.

Näyttää siltä, että unohdettu kansa on jälleen unohdettu.

Mutta on unohdettu muitakin.

Miten pärjää pienyrittäjä, joka nyt menettää asiakkaita ja joutuu irtisanomaan väkeä hallituksen leikatessa kotitalousvähennystä?

Entäpä työttömäksi joutunut isä, jonka työttömyysturvasta lapsikorotukset leikattiin pois?

Tai vanhus, jonka kotihoitokäyntejä hallitus vähentää, ja tilalle tarjotaan tablettitietokonetta?

Miten pärjää Suomi, jos Orpon hallitus jatkossakin rikkoo konkurssiennätyksiä, työttömyysennätyksiä ja kiristää velanoton tahtia entisestään?

Kukahan tämän sotkun oikein siivoaa?

Hyvät ystävät.

Vaikka maan hallitus ei nyt teekään oikeaa politiikkaa, ei se merkitse sitä että peli olisi vielä pelattu. Pahimmistakin ajoista on Suomi selvinnyt. Ja selviää näistäkin sotkuista.

Uskon, että Keskustalla voi olla yllättävän isokin rooli siinä, että Suomen asioita jatkossa hoidetaan paremmin. Siihen meidän pitää pyrkiä. Siihen meidän pitää haastaa itsemme.

Siihen myös hyvin menneet kunta- ja aluevaalit meitä rohkaisevat. Suomalaiset eivät antaneet meille palkintoa, vaan haasteen. Jos teemme nyt työmme oikein, voi luottamusta olla tulossa lisääkin.

Keskusta ei ole muuten tehnyt plusmerkkistä tulosta kuntavaaleissa 25 vuoteen. Jos me jatkamme tekemistä sillä tavalla, mitä kuntavaaleissa ja aluevaaleissa nähtiin, on vaalivoittoja edessä myös lisää.

On ollut mukava seurata, miten sekä vaalien aikana että niiden jälkeen keskustalaiset ovat kannustaneet ja kiitelleet toisiaan. Hyvin tehdystä työstä tuli hyvä tulos. Lisää itsetuntoa, intoa ja iloa. Kyllä niistä saa nauttia.

Saimme enemmän kunnanvaltuutettuja ja aluevaltuutettuja, varajäsenineen. Ja vaikka kaikki hyvät ehdokkaamme eivät tulleet valittua, haluan alleviivata, että jokainen ehdokkuus oli tärkeä ja arvokas. Koko porukan yhteisellä ponnistuksella ne paikat saatiin.

Eikä pidä unohtaa niitä, jotka keräsivät ehdokkaat ympäri Suomea näissä ja edeltävissä vaaleissa. Kansanvallan pohja löytyy edelleen ihmisistä, jotka arkista puoluetyötä tekevät paikallisella tasolla. Ilman sitä työtä ei ole ehdokkaita, ei ääniä, ei valittuja eikä tuloksia. Tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia keskustan aktiiveja, jotka tätä työtä tekivät. Ja osoitan kiitokset myös sisarjärjestöille, keskustanaisille, keskustanuorille ja keskustaopiskelijoille. Teitte tärkeää ja tuloksellista työtä. Ehdokashankinnan onnistuminen oli erityisen tärkeää.

Tämän kaiken nämäkin vaalit edelleen opettivat, niin meille kuin muillekin.

Vaalit opettivat paljon muutakin. Kiersin 112 tapahtumassa, ja havainto oli: Me liikuimme myönteisin mielin, hyvällä yhteistyöllä ja tekemisen meiningillä.

Keskustalaisista näkyy halu vaikuttaa kotiseudun asioihin sekä ihmisten arkeen. Ja ihmiset sen myös huomaavat. Olemme porukka, johon on kiva tulla ja jossa on kiva olla.

Emme ole arkoja tai ylimielisiä. Keskustalaiset osaavat mennä sinne missä ihmiset ovat. Verkossa ja kasvotusten.

Ennen kaikkea vaalit osoittivat, että ihmiset kaipaavat vaihtoehtoa nykymenolle ja nykyisten vallanpitäjien politiikalle, otteille ja asenteelle. Vaalit osoittivat, että meillä keskustalaisilla on kyky sekä halu vastata tähän kiinnostukseen.

Hyvät ystävät,

lopuksi vielä,

tältä pohjalta meidän on hyvä toimia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti tulevat vuodet.

Päättäjän arki ei ole riemumarssia, mutta se voi olla antoisaa ja tuloksellista, jos pidämme yhtä. Politiikka, kuten elämä muutenkin, on joukkuepeliä, ei yksilölaji. Toimitaan sen mukaisesti.

Tavoitteemme on kaikilla politiikan tasoilla suomalaisten hyvä ja turvallinen elämä. Vaalit menivät, uudet ovat edessäpäin, työ jatkuu. Viestimme työpaikoista, kasvusta ja turvallisesta arjesta palveluineen ei ole muuttumassa mihinkään.

Keskustan kevät on alkanut. Kuten tässä puolueessa on aina tiedetty, kevät merkitsee työtahdin kiihtymistä. Siihen me olemme valmiita.

Hyvä tulos ja hyvät mahdollisuudet ovat siis haaste meille jokaiselle. Seuraavat vuodet meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että meillä on paras tekemisen meininki, paras kyky kohdata suomalaiset, ja paras vaihtoehto Suomen ja kotiseudun suunnaksi koko maassa.

Meidän pitää uskaltaa asettaa rima korkeammalle kautta linjan, koska vain yltämällä parempaan voimme saada aikaan muutosta nykymenoon.

Muutosta todellakin tarvitaan. Ja aika lailla selväksi on käynyt, että Suomi ei nouse, jos ylintä valtaa tässä maassa käyttävät kokoomus tai demarit. Puhumattakaan kokoomuksesta ja demareista kaksistaan yhdessä.

Kuntavaalit menivät meiltä hyvin, mutta sinipuna on todennäköisin hallitusvaihtoehto, jos kuntavaalien tulos toteutuu eduskuntavaaleissa. Siksikin meidän pitää nostaa rimaa ja tarjota suomalaisille kolmas vaihtoehto.

Meillä on kaksi vuotta aikaa.

Puheenjohtajana teen parhaani, mutta hyvä ystävä, tarvitsen sinua työkaveriksi. Yhdessä voimme saada aikaan paljon ja yllättää kokoomuksen, demarit sekä itsemmekin.

Kun haluamme muuttaa Suomen suunnan kohti parempaa, pitää meidän hakea siihen paras mahdollinen asema.

Siksi Keskusta hakee seuraavissa vaaleissa suomalaisilta suurinta luottamusta, ykköspaikkaa, pääministeripuolueen asemaa seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ja sitä kautta aitoa muutosta nykymenoon.

Mitäs sanotte. Olisiko siinä tavoite kohdillaan?

Sitten hommiin. Keskustan kevät on alkanut.