Kokoomuksen Autto: Lapsiperheet rakentavat Suomen tulevaisuutta – perheiden verotus kevenee jopa satasilla lisää

”Perheissä rakennetaan pohja maamme tulevaisuudelle. Siksi hallitus kohdistaa työssäkäyville vanhemmille merkittävän lisäveronkevennyksen lapsikorotusta nostamalla”, Autto sanoo.



Hallitus otti työtulovähennyksen lapsikorotuksen käyttöön tänä vuonna. Palkansaajan yhdestä huollettavasta lapsesta saatava korotus nousee nyt tehdyillä päätöksillä 50 eurosta yli 100 euroon.



”Esimerkiksi kahden lapsen ja työssäkäyvän vanhemman perheessä työn verotus kevenee yli 400 euroa vuodessa työtulovähennyksen korotusten päälle. Yksinhuoltajalla verotus kevenee yhtä paljon. Kyse on merkittävistä summista”, Autto toteaa.



Esimerkiksi 3 600 euron kuukausituloilla kahden lapsen vanhemman verotus kevenee hallituksen kaikkien veronkevennysten seurauksena noin 700 eurolla vuodessa. Kevennys on merkittävä, vaikka mahdollisen työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto huomioitaisiin myös mukaan.



”Tämän hallituksen linja on työn linja. Oppositio ei pääse mihinkään siitä, että tämä hallitus keventää tuntuvasti perheiden verotusta ja parantaa ostovoimaa. Ei muistu heti mieleen milloin SDP tai keskusta olisivat vastaavalla tavalla panostaneet Suomen tulevaisuuteen keventämällä palkansaajien verotusta ja kohentamalla perheiden ostovoimaa”, Autto pohtii.