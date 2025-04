Keskusta ehdottaa perustaitojen tarkastuspistettä hallituksen koulutusleikkausten sijaan

Keskustalle koulutus on inhimillistä pääomaa ja kilpailuvaltti. Suomen talous tarvitsee menestyäkseen korkeasti koulutettuja osaajia sekä kotimaasta että ulkomailta. Ilman osaavaa työvoimaa emme voi vastata muuttuvan työn haasteisiin ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia, joita teknologinen kehitys ja innovaatiot tarjoavat.

Keskusta huolehtii siitä, että sivistyksestä ei tule vain harvojen oikeutta esimerkiksi postinumeron, elämänvalintojen, iän tai kansalaisuuden perusteella. Keskusta on koulutuksen elitismiä vastaan. Pidämme kiinni tutkintokoulutuksen maksuttomuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta kaikille suomalaisille.

Pääministeri Orpon mukaan koulutus on hallituksen erityissuojelussa. Tästä huolimatta hallitus leikkaa surutta oppimisen edellytyksiä. Hallitus on päätöksillään rapauttanut koulutusta kaikilla tasoilla, osaa juustohöylällä ja osaa kirveellä. Tilanteessa, jossa talous huutaa kasvua ja työllisyyden nousua, on kummallista, että ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulujen perusrahoituksesta leikataan rajusti. Aikuiskoulutustuki on lopetettu kokonaan ja vapaasta sivistystyöstä, muun muassa kansalaisopistoista leikataan. Samaan aikaan jo valmiiksi vaikeuksissa olevaa peruskoulua näivetetään kuntien rahoitusta vähentämällä. Hallituksen koulutuspolitiikan linjattomuus näkyy poukkoilevina päätöksinä. Kokoomus tukipuolueineen romuttaa aikuiskoulutusta ja erityisesti peruskoulun tuen ammattilaisten saatavuutta.

Hallituksen 75 miljoonan euron leikkaus kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin osuu kipeästi peruskouluihin, varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen. Päätöksen seurauksena luokkien ryhmäkoot kasvavat, oppilaiden tuki vähentyy ja oppimateriaaleista säästetään. Hallitus pakottaa – jälleen kerran – kunnat tekemään likaisen työn eli toteuttamaan säästöt valtiovallan puolesta.

Säästöjen sijaan peruskoulu tarvitsee lisää tukea. Keskusta ehdottaa, että hallitus lisäisi peruskoulun 2. luokan loppuun tarkastuspisteen perustaitojen oppimisen varmistamiseksi. Perustaidot kuten lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat oppimisessa välttämättömiä taitoja, joita haluamme tällä mallilla vahvistaa.

Ammatillisesta koulutuksesta on tällä hallituskaudella leikattu jo aikaisemmin 120 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 11 000 opiskeluvuoden vähennystä hallituskauden aikana. Päätös on jyrkästi ristiriidassa työmarkkinoiden tarpeiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset vaarantavat opetuksen laadun ja täten yritykset eivät saa riittävästi osaavia työntekijöitä.

Ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa käyttöön otettava lukukausimaksu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille johtaa vääjäämättä pienten lukioiden ja ammattikouluyksiköiden lopettamisiin. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat olleet monille lukioille ja oppilaitoksille elinehto ja Suomelle potentiaalinen lääke osaajapulaan. Maksujen sijaan on varmistettava, että ulkomailta tulevat nuoret haluavat ja voivat jäädä Suomeen työskentelemään opintojensa jälkeen. Pienten koulujen loppuminen pakottaa nuoret muuttamaan opintojen perässä pois kotoa jo 16-vuotiaana. Lukiokoulutuksen loppuminen johtaa myös monessa pienessä kunnassa peruskoulun opetusmahdollisuuksien heikentymiseen ja näin yhdenvertaisen koulutuksen alueelliseen eriytymiseen.