Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Heinolaan ja Akaalle 73 000 euron voitot

Loton kierroksen 17/2025 arvonnan oikea rivi on 7, 11, 13, 21, 27, 39 ja 40. Lisänumero 37. Plusnumero 30.



Täysosumia ei löytynyt, joten Loton potti kasvaa. Ensi viikolla Loton potissa on yhdeksän miljoonaa euroa.



Lauantain arvonnassa löytyi kaksi 6+1 -oikein tulosta, joilla voitti 73 088 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Akaalle ja nettipelaajalle Heinolaan.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 2 6 1 3 8 9. Täysosumia ei Jokerista löytynyt. Kuusi oikein -rivejä löytyi yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Ateena 16. Lomatonneja meni jakoon 16 kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.