Pohde korjaa puutteita opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisessä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityksen mukaan Pohteen opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisessä on vakavia puutteita, eivätkä palvelut toteudu kaikilta osin lain mukaan ja yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella.

Yhtä psykologia kohden saa olla enintään 780 opiskelijaa, mutta Pohteen kaikilla alueilla opiskelijoita on yhtä psykologia kohden merkittävästi enemmän. Henkilöstömitoituksen mukaan Pohteella tulisi olla yhteensä 65 koulupsykologia, kun tällä hetkellä psykologin täytettyjä toimia on noin 30.

Pohteen psykologipalvelujen järjestämistä hankaloittaa psykologien heikko saatavuus. Hakijoita vuonna 2024 yhteen koulupsykologitehtävään on keskimäärin 0,4 henkilöä. Hyvinvointialue on pyrkinyt parantamaan psykologitilannetta aloittamalla etäpsykologipilotteja pääasiassa toisella asteella opiskelevien oppilaitoksilla. Kaikille alueen oppilaitoksille pyritään turvaamaan konsultoiva psykologi psykologisten tutkimusten tekemistä varten kevään 2025 aikana.

Nuoret saavat haastavissa tilanteissa tukea

Psykologikohtaisia oppilasmääriä tarkastellaan Pohteen yksiköissä vähintään vuosittain syksyisin kouluja koskevan laskentapäivän jälkeen sekä aina rekrytointien yhteydessä, kun alueiden erilaisia tarpeita tarkastellaan. Resurssia suhteessa oppilasmäärään tarkastellaan lisäksi tarpeen mukaan esimerkiksi oppilaitosten ja henkilöstön palautteiden perusteella.

Tuen tarpeessa olevien oppilaiden palvelut turvataan myös niillä oppilaitoksilla, joista puuttuu oma psykologi. Palveluja tarjoavat ensisijaisesti muut opiskeluhuollon ammattilaiset tai tarpeen mukaan alueelliset psykiatriset palvelut. Koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat suunnittelevat monialaisesti tukitoimia oppilaitoksella, tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä lyhytinterventioita. Alueelliset psykiatriset palvelut vastaavat mielenterveyden hoidosta perustasolla. Muut ammattilaiset eivät korvaa koulupsykologeja, mutta nuoret saavat haastaviin tilanteisiinsa tukea.

Psykologien rekrytointia kehitetään

Hyvinvointialue panostaa psykologien rekrytointiin muun muassa kehittämällä yliopistoyhteistyötä ja harjoittelukäytänteitä. Etäpsykologien saatavuus on ollut hyvää ja etäpsykologien rekrytointi on parantanut psykologipalvelun saatavuutta toisen asteen oppilaitoksissa. Yliopistoyhteistyöhön ja harjoitteluohjaukseen panostaminen on hieman helpottanut psykologien saatavuuden haasteita.

Pohde on työstänyt mallin psykologisten tutkimusten tekemiseen omana toimintana ja malli saadaan käyttöön kevään 2025 aikana. Psykologisia tutkimuksia hankitaan myös ostopalveluna. Ostopalvelu tukee omana tuotantona tehtäviä psykologisia tutkimuksia.

Vastaava psykologi aloitti työskentelyn Pohteella 1.11.2024. Vastaava psykologi antaa psykologeille ja vastuuyksikköpäälliköille ammatillista tukea ja kehittää psykologityön käytänteitä vastaamaan työn tarpeita ja tavoitteita.

Omavalvontasuunnitelmat yhtenäistyvät

Aluehallintovirasto kehottaa Pohdetta laatimaan opiskeluhuollon psykologipalvelujen palveluyksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ja jatkamaan omavalvonnan kehittämistä. Näin varmistetaan, että palveluun pääsyä koskevat tiedot ovat ajantasaisia ja luotettavia ja että palveluun pääsyn todellista tilannetta on mahdollista seurata kunnittain tai toimintayksiköittäin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella omavalvontasuunnitelmat laaditaan yksiköittäin. Tähän asti omavalvontasuunnitelmat on päivitetty aiemmissa organisaatioissa käytössä olleisiin omavalvontasuunnitelma-asiakirjoihin. Hyvinvointialueen opiskeluhuollon omavalvontasuunnitelma terveydenhuollon osalta on valmistumassa hyvinvointialueen yhteisen asiakirjamallin mukaisesti.

Korjaavia toimenpiteitä jatketaan

Aluehallintovirasto kehottaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta jatkamaan korjaavia toimenpiteitä ja seuraamaan aloitettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että opiskeluhuollon psykologipalvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdenvertaisesti koko Pohteen alueella.

Aluehallintovirasto jatkaa psykologipalvelujen valvontaa ja pyytää selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin Pohteella on ryhdytty. Pohde valmistelee aluehallintovirastolle selvityksen uusista toimenpiteistä, joilla psykologipalvelujen puutteita korjataan.