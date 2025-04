Elinkeinoelämän suhdanneodotukset Pohjois-Savossa koko maan parhaimmat

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometri kuvaa huhtikuun suhdannetilannetta alkuvuotta paremmaksi. Pohjois-Savossa suhdetilanne (saldoluku -52) on kohentunut alkuvuodesta (tammikuun saldoluku -76). Inflaatio ja korot ovat laskeneet, mutta kysyntää ja kasvua haittaa markkinoiden epävarmuus ja tullipolitiikka.



Suhdanneodotukset (saldoluku 13) ovat Pohjois-Savossa Suomen parhaimmat, kun koko maassa näkymät ovat vielä pakkasella (saldoluku -5). Plussalle Pohjois-Savon lisäksi suhdanneodotuksissa nousee vain Pirkanmaa (saldoluku 9).

”Suunta näyttää nyt hyvältä suhdanneodotuksissa. Hienoa, että ollaan maan kärjessä ja ohi Pirkanmaan”, iloitsee Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Tuotannon kasvua haastaa edelleen riittämätön kysyntä. Pohjois-Savossa saldoluku (54) on kohentunut vuoden alusta ja on samassa linjassa maan keskiarvoon (saldoluku 54, vaihteluväli eri maakunnissa 54–71). Pohjois-Savossa kasvua hidastaa muuta maata huomattavasti enemmän rahoitusvaikeudet (saldoluku 18, koko maan saldoluku 6). Myös pula ammattitaitoisesta työvoimasta on lähtenyt kasvuun.

”Maailmatalouden epävarmuus ja kauppapoliittinen tilanne haastavat, mutta resilienssimme on kehittynyt, yritykset ovat sopeutumiskykyisempiä ja hakevat aktiivisesti uusia markkinoita. Erityisosaamisellemme on kysyntää ja varsinkin lääke-, kone-, puolustus- ja ict-teollisuudellemme on rakentumassa uusia markkinoita. Kannustan vahvasti rahoitussektoria mukaan vauhdittamaan meidän elinkeinoelämämme kasvua. Nyt tehtävistä panostuksistamme seuraa pitkävaikutteisia tuloksia”, painottaa Savolainen.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2025 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 44 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 5 800 henkeä.