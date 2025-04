Lastensuojelupalvelut vaimentavat ahdistuksen tunnetta – Humana Suomi julkaisi ensimmäisen vaikuttavuusraporttinsa

– Vaikeudet on tehty voitettaviksi. Humana Suomi julkaisee tänään ensimmäisen vaikuttavuusraporttinsa, jossa jaamme dataa lastensuojelun laitospalveluissamme käytössä olevasta RAI-mittaristosta sekä omasta, maaliskuussa toteutetusta harrastus- ja koulunkäyntikyselystä. Väitämme, että palveluillamme on vaikutusta niiden piirissä olevien nuorten mielen hyvinvointiin, sitä kautta yhteiskuntamme turvallisuuteen ja lopulta – yhdessä muiden toimijoiden kanssa – voimme vaikuttaa myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen, Humanan viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soininen sanoo.

48 % Humanan laitospalveluissa 1.10.2024–31.3.2025 välisellä puolen vuoden ajanjaksolla olleista nuorista on RAI-arvioinnin perusteella ollut itsetuhoisia. Määrä on merkittävä ja kertoo laitospalveluiden tämänhetkisestä välttämättömyydestä. Kun samalla ajanjaksolla yksiköissä asuneiden nuorten ahdistuneisuutta on seurattu kolmen kuukauden välein tehtävällä seuranta-arvioinnilla, yli neljäsosalla (27 %) ahdistuneisuus on vähentynyt verrattuna edeltävään arviointiin. Myös tämä on merkittävä tulos, joka antaa tulevaisuudenuskoa nuorisokodeissa asuville nuorille ja heidän ohjaajilleen.

Toiveikasta viestiä kertoo myös Humanan ensimmäisen vaikuttavuusraportin toinen keskeinen datalähde, Roidu-työkalulla toteutettu harrastus- ja koulunkäyntikysely. Kyselyyn vastasi 1.–31.3.2025 yhteensä 383 nuorta, joista 77 % on laitospalveluiden ja 23 % kotiin vietävien palveluiden piirissä. Kyselyssä nuoria pyydettiin kertomaan siitä, kokevatko he harrastuksen tai koulun mielekkääksi yhteisöksi. Integroituminen mielekkääseen yhteisöön ehkäisee syrjäytymistä, jopa jengiytymistä, ja on siksi tärkeä vaikuttavuuden mittari. Nuorista 68 % kertoi löytäneensä mielekkään harrastuksen ja niistä, joilla harrastusta ei vielä ollut, 33 % toivoi sellaisen löytävänsä. Tähän toiveeseen Humanan työntekijät voivat vaikuttaa konkreettisesti tutustuttamalla nuoria alueen harrastusmahdollisuuksiin.

Humanan vaikuttavuusraporttia päivitetään ja laajennetaan jatkossa puolivuosittain. Lokakuun lopussa julkaistavassa raportissa jaetaan ensimmäistä kertaa tietoa siitä, kuinka kotiin vietävien palveluiden asiakkaat ovat kokeneet, että ohjaajan kanssa työskentelylle sovittu tavoite on täyttynyt. Koettu vaikuttavuus näyttää usein konkreettisimmin sen, mihin suuntaan yksilön elämänpolku työskentelyn päätyttyä jatkuu.

Tutustu Humana Suomen ensimmäiseen vaikuttavuusraporttiin.

Liitteinä on muutamia graafisia nostoja datasta. Mikäli tarvitset jotain muuta kuvituskuvaa tai kokoa, niin ota yhteyttä!