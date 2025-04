MIELI ry vetoaa hallitukseen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi

Järjestöjen valtionavustusjärjestelmä on sosiaalisena innovaationa mahdollistanut elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan, jossa suomalaiset yhdessä rakentavat hyvinvointia ja ottavat vastuuta. Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toteutuu vuosittain noin 10 miljoonaa kohtaamista ja niissä toimii noin puoli miljoonaa vapaaehtoista. Esimerkiksi MIELI ry:n ja sen jäsenyhdistysten ylläpitämässä kriisityössä kohdataan vaikeassa elämäntilanteessa olevia yli 150 000 kertaa vuodessa. Järjestöjen hyvinvointia vahvistava ja ongelmia ehkäisevä työ ehkäisee tarvetta julkisiin palveluihin ja vähentää niistä yhteiskunnalle kertyviä kustannuksia.

Valtiontalouden sopeuttamistoimien osana päätetyt mittavat valtionavustusleikkaukset tulevat väistämättä vaikuttamaan kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuteen ja toimintakykyyn. Hallituskauden alkupuoliskolla leikkaukset näyttäytyivät välttämättömänä osana mittavia säästötoimia. Puolivälitarkastelussa linjatun kasvupaketin yhteydessä päätetyt lisäleikkaukset sote-järjestöjen valtionavustuksiin eivät enää ole ymmärrettäviä.

MIELI ry:n liittokokous vetoaa Petteri Orpon hallitukseen järjestöleikkauksien kohtuullistamiseksi. Järjestöavustukset eivät ole vain lukuja budjettikirjassa. Ne vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin ja samalla kansantalouteen. Leikkaus sote-järjestöiltä ei säästä, vaan lisää yhteiskunnan kustannuksia. Mielenterveyden vähintään 11 miljardin euron kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle koostuvat merkittäviltä osin sosiaaliturvamenoista ja tuotannonmenetyksistä. Pahoinvoinnin kustannuksista on mahdollista säästää, mutta vain panostamalla ongelmien ehkäisyyn, johon hallitus nyt kohdistaa uusia leikkauksia.

Järjestöt osallistuvat säästötalkoisiin tehokkaammin jatkamalla kuin vähentämällä toimintaansa. Avustusleikkauksia tulisi nyt kohtuullistaa ja ottaa aikalisä niiden kokonaisvaikutusten selvittämiseksi, kuunnellen erityisesti niitä ihmisiä, joita varten sote-järjestöt työtään tekevät. Jos leikkausten vaikutuksia ei arvioida huolellisesti, seurauksena voi olla odottamattomia ja ei-toivottuja vaikutuksia.

Maan hallitus on useassa yhteydessä linjannut tahtotilakseen järjestöjen hallinnollisen taakan keventämisen ja yleisavustuspainotuksen lisäämisen avustustoiminnassa. Puoliväliriihessä hallitus on uutena nostanut selvityksen kohteeksi avustusvalmistelun rakenteet sosiaali- ja terveysministeriössä. On tärkeää, että selvitykset tehdään ja uudistukset valmistellaan yhteistyössä järjestökentän kanssa hallitun sopeutumisen mahdollistamiseksi ja sen turvaamiseksi, että muutokset tukevat järjestöjen tuloksellista työtä terveyden ja hyvinvoinnin, osallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi.

MIELI ry:n liittokokous järjestettiin Helsingissä sunnuntaina 27. huhtikuuta 2025. Kokous hyväksyi liiton strategian vuosille 2025-2030 ja otti kantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin.