Esteettömyyspäivä tuo yhteen ihmisiä ja järjestöjä

Kansainvälistä esteettömyyspäivää juhlistava tapahtuma kokoaa jälleen eri toimijoita yhteen kertomaan kattavasti esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Tämän vuoden esteettömyyspäivän teema on yhteisöllisyys, joka muistuttaa siitä, että me kaikki tarvitsemme toisiamme ja kukaan ei pärjää yksin.

– Fyysisen esteettömyyden lisäksi moni tarvitsee myös toisen ihmisen apua, jotta voi lähteä kotoa ja osallistua esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteetteihin. Läheiset ja mahdolliset henkilökohtaiset avustajat ovat tärkeitä, mutta eivät itsestäänselvyys kaikille, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka kertoo.

Teeman mukaisesti esteettömyyspäivässä halutaan antaa näkyvyyttä ystävätoimintaa, vertaistukea ja osallisuutta edistäville järjestöille ja toimijoille. Samalla jaetaan ajankohtaista tietoa esteettömyydestä Vaasan kulttuuri- ja vapaa-ajan kohteissa sekä esitellään toimintavälineiden lainausmahdollisuuksia Vaasassa.

Matala kynnys uusille kohtaamisille

Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden löytää juttuseuraa. Puhu tuntemattomalle -juttupisteellä toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset voivat kohdata ja jutella matalalla kynnyksellä.

Juttupisteellä on valmiina materiaalia keskustelun tueksi. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja tuoda yhteen ihmisiä erilaisista taustoista. Tuntemattomalle jutteleminen piristää päivää, vähentää yksinäisyyttä ja voi luoda yllättäviä yhteyksiä ihmisten välille.

Lisätietoa ystävätoiminnasta ja muista kohtaamispaikoista Vaasassa: Kohtaamispaikat | Vaasa

Järjestöt esittelevät toimintaansa

Esteettömyyspäivässä mukana olevat yhdistykset ja toimijat esittelevät omaa toimintaansa koko tapahtuman ajan messupöydissään, ja osa pitää myös lyhyitä esittelypuheenvuoroja lavalla. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta tarjolla olevasta tuesta ja auttaa tapahtuman osallistujia löytämään itselleen sopivaa toimintaa.

Mukana ovat Ystävänkortti Toiminta, SAMS-järjestö, Pohjanmaan hyvinvointialue, Vaasan suomalaisen seurakunnan Lähimmäispalvelu, Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Pohjanmaan piiri, Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry, Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry, Punainen risti, Hörselföreningen i Vasanejden ja Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade rf.

Esteettömyyspäivään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, ja ohjelmaa on kolmella kielellä. Kauppakeskus Rewellin aula on esteetön tila. Paikalla on kirjoitustulkkaus, minkä lisäksi pyritään järjestämään kaksikielinen viittomakielen tulkkaus.

Ohjelma 15.5.

15:00-15:10 Tervetulotervehdys, Frans Villanen , Vaasan vammaisneuvoston puheenjohtaja, Tuula Jäntti , Pohjanmaan Yhdistykset ry:n toiminnanjohtaja ja Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori

, Vaasan vammaisneuvoston puheenjohtaja, , Pohjanmaan Yhdistykset ry:n toiminnanjohtaja ja Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori 15:10-15:20 Puhu tuntemattomalle-kampanjan esittely, Senni Korhonen , koordinaattori, vanhusneuvoston sihteeri

, koordinaattori, vanhusneuvoston sihteeri 15:20-16:00 Järjestöjen ja eri toimijoiden puheenvuoroja + kysymyksiä ja keskustelua

16:00-16:10 Tauko ja esittelypöytiin tutustumista

16:10-16:20 Tietoa esteettömyydestä eri kulttuuri- ja vapaa-ajankohteissa, Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori

16:20-17:00 Järjestöjen ja eri toimijoiden puheenvuoroja + kysymyksiä ja keskustelua

17:00-17:10 Tauko ja esittelypöytiin tutustumista

17:10-17:50 Järjestöjen ja eri toimijoiden puheenvuoroja + kysymyksiä ja keskustelua

17:50-18:00 Arvonta ja loppusanat

Esteettömyyspäivän tapahtuman järjestää Vaasan vammaisneuvosto yhteistyössä Vaasan vanhusneuvoston, monikulttuurisuusneuvoston ja Pohjanmaan yhdistysten kanssa.