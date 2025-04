STTK: Nuorten työelämän epävarmuutta ei saa lisätä – vaikutukset mielenterveyteen ja perheellistymissuunnitelmiin merkittävät

Nuorten työuupumus on hyvin tunnistettu ongelma. Tilastokeskuksen vuoden 2023 työolotutkimuksen mukaan uupumus ja stressin kokemus työssä on yleisintä 25–34-vuotiailla. STTK:n selvityksen mukaan joka kolmas 18–35-vuotiaista kokee uupumusta ja ahdistusta työssään viikoittain.

Nuorten uupumisella on vaikutuksia paitsi heidän omaan elämäänsä myös koko yhteiskuntaan: mielenterveyden horjuessa yhä useampi jää pois työelämästä.

– Kyseessä on moniulotteinen yhteiskunnallinen ilmiö, johon ei voi vaikuttaa yksittäisillä toimilla. Tilanteen parantaminen vaatii laajaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä yhteistyötä työmarkkinoilla, sanoo STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtiainen.

Työelämän osapuolet keskustelevat keinoista tukea nuorten jaksamista työmarkkinoilla STTK:n tilaisuudessa Tiedekulmassa Helsingissä tänään 28.4.

Kiinnittymistä työelämään on tuettava

Työelämän ja taloudellisen tilanteen epävarmuus lisää nuorten mielenterveysongelmien riskiä ja vaikuttaa nuorten suunnitelmiin perustaa perhe.

– Hallituksen tähänastiset työelämän lainsäädäntöhankkeet vaikuttavat erityisesti nuoriin aikuisiin ja perheellisiin. Nyt epävarmuutta ei saa enää lisätä. Sen sijaan olisi löydettävä keinoja, joilla nuorten luottamus tulevaisuuteen vahvistuu, Ahtiainen sanoo.

Myös nuorten kiinnittymistä työelämään on tuettava. Työpaikkailmoitusten vaatimusten täytyy olla realistisia ja jos valituksi ei tule, työnhakijalla on oltava mahdollisuus kuulla, miksi. Jokaisella uudessa työssä aloittavalla on oikeus laadukkaaseen perehdytykseen. Kollegoiden tai esihenkilön tuki ongelmatilanteissa taas tukee ammatillisen identiteetin kehittymistä.

Nuoret syyttävät uupumisesta itseään

Nuorisobarometri 2023:n mukaan nuorten huoli omasta jaksamisestaan työelämässä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Työelämää ei kuitenkaan koeta aiempaa vaativammaksi.

– Vaikuttaa siltä, että nuoret jäljittävät uupumisen syyt itseensä, eivätkä tunnista kuormitusta aiheuttavia ulkoisia tekijöitä. Seurauksena voi olla se, ettei nuori uskalla kertoa kuormituksestaan, eikä saa tilanteeseen apua ajoissa. Meidän on pohdittava, miten nuoret saataisiin avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Ahtiainen sanoo.

Nuorten jaksamisen tukeminen edellyttää laajamittaista yhteistyötä: tutkimusta, strategista yhteiskunnallisesta päätöksentekoa sekä yhteistyötä työmarkkinoilla kestävän työelämän rakentamiseksi kaikilla työelämän osa-alueilla.

Tänään ma 28.4. STTK järjestää keskustelutilaisuuden, jossa pureudutaan ongelmiin ja yritetään löytää niihin ratkaisuehdotukset. Tilaisuuden striimiä voi seurata alta löytyvästä linkistä tai tulla mukaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen Tiedekulmaan klo 13-15.