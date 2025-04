Tila- ja asuntojaosto: Leppäsillan päiväkoti peruskorjataan

Leppäsillan puurakenteiseen päiväkotiin, joka on rakennettu vuona 1987, tehdään laaja tekninen peruskorjaus. Sen tavoitteena on parantaa rakennuksen toimivuutta ja lisätä sen elinkaarta vähintään 25 vuodella. Päiväkotiin tulee peruskorjauksen jälkeen 5 lapsiryhmää ja hoitopaikkoja on noin 80.

Korjaustyöt sisältävät muun muassa rakennuksen ilmanvaihdon uusimisen ja vesikiertoisen lattialämmityksen asentamisen. Rakennusta laajennetaan liittämällä vanha talomiehenasunto päiväkotiin, ja lisäksi tehdään toinen pieni laajennus, jonne saadaan muun muassa varastotiloja. Laajennuksilla ja muilla sisätiloissa tehtävillä tilamuutoksilla parannetaan päiväkodin toiminnallisuutta.

Peruskorjauksen yhteydessä korjataan myös rakennuksen sisäilmaongelmat, sillä alapohjat uusitaan ja vesikaton peltikatteet sekä lämmöneristeet vaihdetaan. Myös piha-aluetta kunnostetaan.

Toteutussuunnitelmien pohjalta lasketun arvion mukaan korjaus maksaa 3,65 miljoonaa euroa.

