Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto lähes edellisvuoden tasolla – tuloksessa jäätiin viime vuodesta

Prisma Palokan laajennus on valmistunut – avajaiset viikonloppuna 9.4.2025 10:55:00 EEST | Tiedote

Prisma Palokan laajennus on valmistunut ja sitä juhlitaan avajaistarjousten merkeissä torstaista 10.− sunnuntaihin 13.4.2025. Laajennuksen myötä myymälän pinta-ala on kasvanut noin 1000 neliöllä, josta myyntipinta-alaa on noin 600 neliötä. Erityisesti päivittäistavarapuoli on laajentunut merkittävästi.