Jumbon Vastuullisuustempaus inspiroi kestävämpään arkeen

Jumbon vuosittainen Vastuullisuustempaus on osa laajempaa Vastuullisuuskerroin-kokonaisuutta. Sen ydin on, että jokaisella pienelläkin teolla on merkitystä ja kerrannaisvaikutuksia. Tempaus rohkaisee tekemään kestäviä valintoja arjessa, kuten hyödyntämään kierrätysmahdollisuuksia, sekä lisää kävijöiden tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista.

“Teon koolla ei ole väliä, kun tekoja on paljon. Jumbossa vierailee vuosittain yli 12 miljoonaa kävijää, joten pienilläkin teoilla on valtava vaikutus", toteaa Jumbon vastuullisuuspäällikkö Katariina Ekman.

Jumbo tarjoaa jatkuvasti kasvavan valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka tekevät kestävämmistä valinnoista helpompia ja houkuttelevampia kuluttajille.

“Haluamme olla vastuullisuuden mahdollistaja ja auttaa jokaista kävijää tekemään parempia valintoja arjessa. Vastuullisuustempaus on konkreettinen osoitus Jumbon sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja tarjoaa kävijöille mahdollisuuden osallistua ja oppia uutta hauskalla ja innostavalla tavalla. Yhteisöllisyys ja vastuulliset tapahtumat ovat Jumbolle tärkeitä, ja haluamme tarjota kävijöillemme elämyksiä, jotka tekevät hyvää niin ympäristölle kuin mielellekin”, Ekman jatkaa.

Myös Jumbon liikkeet ovat tärkeässä roolissa vastuullisuuden edistämisessä.

“Yhä useampi kauppakeskuksen liike panostaa esimerkiksi ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, kierrätettyihin materiaaleihin, hävikin vähentämiseen tähtääviin ratkaisuihin sekä vastuullisiin palveluihin. Erityisesti tempauksen aikana näihin liikkeiden tapoihin on helppo tutustua”.

Tempauksen päätöspäivänä Jumbo täyttyy koko perheen aktiviteeteista

Jumbon Vastuullisuustempaus huipentuu lauantaina 17. toukokuuta, jolloin kauppakeskus täyttyy monipuolisesta ohjelmasta. Päätöspäivän kohokohtiin kuuluu ensimmäistä kertaa järjestettävä Kierrätysmestari-kisa, jossa osallistujat pääsevät testaamaan tietämystään kierrätyksestä.

“Kierrätyksestä on lyhyessä ajassa tullut itsestäänselvyys monissa kodeissa ja työpaikoilla, mutta joskus kokeneellakin kierrättäjällä menee sormi suuhun. Kilpailussa tulee tietää, miten mikäkin tuote kierrätetään oikein. Se voi äkkiseltään kuulostaa helpommalta kuin onkaan”, toteaa Ekman.

Tapahtumapäivänä kävijät voivat saada vinkkejä ja inspiraatiota siitä, miten omassa arjessaan voi huomioida kestävämpiä valintoja. Lisäksi tarjolla on koko perheelle suunnattua ohjelmaa, joka innostaa tekemään hyviä tekoja yhdessä. Mukana on viime vuodelta tuttuja suosikkeja, kuten hävikkikukkapaja, vaatteiden tuunauspaja, lasten kirpputori ja kirjanvaihtokulma. Myös osa kauppakeskuksen liikkeistä on mukana eri tavoin tempauksen huipennuksessa.

Uudistunut Jumbo panostaa vastuullisuuteen entistä vahvemmin

Jumbon mittava uudistushanke valmistui vuoden 2024 lopussa. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon myös Jumbon vastuullisuustavoitteet, jotka on määritelty vuoteen 2030 tähtäävässä vastuullisuusohjelmassa. Ohjelma keskittyy sekä sosiaaliseen että ekologiseen vastuuseen.

"Uudistunut Jumbo on entistäkin viihtyisämpi ja yhteisöllisempi tila kaikille kävijöille. Suomen suurimpana kauppakeskuksena haluamme kantaa vastuuta ja toimia esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisessä," kertoo Jumbon vastuullisuuspäällikkö Katariina Ekman.

Uudistushankkeessa huomioitiin Jumbon ekologisen vastuun tavoitteita. Kiinteistön energiatehokkuutta on parannettu merkittävästi, syntyvää jätemäärää pyritään jatkuvasti vähentämään ja kierrätysastetta nostamaan entisestään.

Jumbon sosiaalinen vastuu puolestaan näkyy tapahtumien, kuten Vastuullisuustempauksen, lisäksi myös uusin tavoin, esimerkiksi viihtyisien ja yhteisöllisten tilojen luomisessa. Lisäksi esteettömyys ja eri ikäryhmien tarpeet on huomioitu entistä paremmin.

"Uudistuksessa on vastattu asiakaskyselyssä esiin nousseisiin toiveisiin, joissa korostuivat yhteisöllisyys, arjesta irtautuminen ja monipuoliset tilat. Lopputuloksena on kaikille avoin, entistäkin yhteisöllisempi, vehreämpi, viihtyisämpi ja kestävämpi Jumbo," Ekman summaa.

Tutustu tempauksen ohjelmaan ja aktivointeihin täällä: www.jumbo.fi/vastuullisuustempaus