Vasta käynnistyneen VEENCE-tutkimushankeen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja vanhemman rakennuskannan ilmanvaihto- ja energiatehokkuushaasteisiin

Käytätkö ilmanpuhdistinta väärin? Katso tästä asiantuntijoiden vinkit 21.2.2025 11:13:50 EET | Tiedote

Ilmanpuhdistimien hankinnoista on käyty yleistä keskustelua erilaisilla foorumeilla. Muun muassa eri kaupungeissa ja kunnissa puheissa on noussut esille ilmanpuhdistimien rooli osana ilmalevitteisten tautien torjuntaa. Monitieteisessä *E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions -projektissa laadittiin ohjeistus siitä, miten toimia ilmanlaadun parantamista harkittaessa. Lokakuussa 2024 päättyneen E3-projektin päätuloksina vahvistettiin, että virukset leviävät ilmateitse, ja että ilmanpuhdistuksella on merkittävää vaikutusta ilmalevitteisen tautien leviämisen ehkäisemiseen.