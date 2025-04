Nina Pirhosen Mio leikkipuistossa aloittaa värikkään ja leikkisän sarjan perheen pienimmille

Ilmestyy 15.5.

Mion päivä leikkipuistossa on ihan paras: uusia kavereita ja paljon leikkiä. Puistossa riittää tekemistä kiipeilytelineissä, hiekkalaatikolla ja keinuissa. Karuselli pyörii ympäri, ja yhdessä on kivaa.

Kirjan värikkäillä sivuilla on paljon katseltavaa, ja samalla lapsi voi oppia uusia sanoja. Arkiset tilanteet, leikit ja touhut ilahduttavat pientä tuttuudellaan.

Lastenkirjailijana, kuvittajana ja muotoilijana tunnettu Nina Pirhonen on luonut värikkään, modernin ja leikkisän Mio-kirjasarjan perheen pienimmille. Sarjan ensimmäinen kirja, Mio leikkipuistossa, käsittelee lapselle tuttuja arjen asioita: leikkiä, ystävyyttä, yhdessä tekemistä, asioiden nimeämistä ja uuden oppimista.

Kirjan avulla lapsi voi käydä yhdessä aikuisen kanssa läpi erilaisia arjen asioita ja ilmiöitä.

Ensikirjat ovat monille lapsille ensikosketus kirjallisuuteen ja tukevat kielen oppimisessa. Mio-sarjan tapahtumat ovat tuttuja Pirhosen omista kokemuksista lapsensa kanssa.

”Teosteni hahmot ovat eläimiä ja olentoja, jotta lapsi voi samaistua niihin sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tähän leikkipuistoon sijoittuvaan kirjaan olen piirtänyt hetkiä yhteisistä ajoistamme puistoissa silloin, kun lapseni oli pieni”, Pirhonen kertoo.

Pirhonen kirjoittaa, kuvittaa ja taittaa teoksensa itse, ja kokonaisuuden jokainen yksityiskohta on mietitty tekstinasettelua ja kirjasintyyppiä myöten.

”Toivon voivani antaa lapselle pienen taideteoksen, joka tuo iloa, ja jonka avulla lapsi voi sekä käsitellä kokemuksiaan että oppia uutta.”

Hyppää mukaan Mion hauskoihin päiviin!

Nina Pirhonen on helsinkiläinen lastenkirjailija, kuvittjaja ja muotoilija, jonka töille on ominaista värikäs leikkisyys ja graafinen pelkistys. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut 13 lastenkirjaa Otavalle ja kuvittanut neliosaisen Huisin paljon -kuvakirjasarjan brittiläiselle Macmillanille. Hän on suunnitellut vaatemallistoja ja kangaskuoseja mm. Marimekolle, Nansolle ja Vimmalle. Pirhonen palkittiin tänä keväänä Kaarina Helakisa -palkinnolla.