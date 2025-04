Kokoomuksen Laiho: Omaishoidon tukia korotetaan ja omalääkärimalliin panostetaan

”Omaishoitajia oli yli 50 000 vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 omaishoidon tukea sai keskimäärin 4,1 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia omaishoidon kehittämiseksi, erityisesti eri alueiden kirjavien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja vapaiden pitämisen helpottamiseksi”, Laiho sanoo.



Omaishoidon tuki on hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jota säätelee laki omaishoidon tuesta. Laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä ja vähimmäispalkkiosta (472,15 €/kk vuonna 2025).



Laihon mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on vuonna 2024 antanut kaikille hyvinvointialueille aluekohtaiset suositukset omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kehittämiseksi.



”Alueiden välillä on paljon hajontaa. Kahdella kolmasosalla hyvinvointialueita käytännöt poikkeavat THL:n suosituksesta. Esimerkiksi omaishoitajien vapaiden myöntämisessä on suurta vaihtelua. Hallitusohjelman mukaan edistetään vapaiden mahdollistamista esimerkiksi palvelusetelin avulla. Omaishoitajat käyttävät ansaitsemiaan vapaapäiviä helpommin, jos heillä on mahdollisuus valita eri hoivapaikkojen välillä omalle läheiselleen parhaiten soveltuva hoivapaikka. On tärkeää tukea omaishoitajien jaksamista, sillä omaishoito on sekä inhimillistä että vaikuttavaa. Ilman omaishoitoa hoivan toteuttaminen maksaisi yhteiskunnalle reilusti yli miljardi euroa”, Laiho huomauttaa.



”Omaishoitajien arvostamista ja jaksamista tukee vapaapäivien lisäksi, että hallitus päätti puoliväliriihessä korottaa pienimpiä omaishoidon tukia yhteensä 14 miljoonalla eurolla. Tämä voi tarkoittaa peräti 500 euron vuosikorotusta jopa puolelle omaishoitajista”, Laiho toteaa.



”Seuraavaksi aiomme laatia kansallisen ohjeistuksen omaishoidon tuen myöntämisperusteille ja palkkioluokille sekä selvittää tuen yhtenäistämistä tai sen maksamisen siirtämistä Kelan vastuulle”, Laiho jatkaa.



Omalääkärimallin edistämisen ja käyttöönoton vahvana puolestapuhujana ja kehittäjänä Laiho on erittäin tyytyväinen, että puoliväliriihessä päätettiin käynnistää erillisrahoituksella ammatinharjoittajamalliin perustuva omalääkärikokeilu.



”Omalääkärimalli tukee hoidon jatkuvuutta, parantaa turvallisuutta ja laatua sekä vähentää kustannuksia”, Laiho sanoo.



”Kuten aikaisempinakin vuosina Orpon hallitus varmisti suomalaisten sote- ja pelastuspalveluiden rahoituksen. Yhteensä käytämme sote- ja pelastuspalveluihin vuonna 2026 noin 27,1 miljardia euroa. Hyvinvointialueet tulevat saamaan ensi vuonna noin miljardi euroa lisää rahoitusta näiden tärkeiden palvelujen turvaamiseen”, Laiho päättää.