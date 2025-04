Kariston kesä ja syksy tuovat mukanaan takuuvarmasti koskettavia, jännittäviä ja romanttisia tarinoita

KATALOGIIN TÄSTÄ >>

Vavisuttavia sotakokemuksia ja tuoliin naulaavaa jännitystä

Piia Helanderin esikoisromaani Helios avaa vetävän jännityssarjan, jossa rakkaus polttaa ja valta tappaa. Timo Sandbergin Surmasatama jatkaa Vuoden johtolanka -palkittua Otso Kekki -sarjaa.

Kokeneen sotaromaanikirjailija Markku Hattulan Talvisodan kahdet kasvot on väkevä teos talvisodan kauhuista rintamalla ja sotasairaalassa. Piikkirykmentin ritari on Puolustusvoimissa ammattisotilaana työskennelleen Jari Lappalaisen tosipohjainen romaani uskaliaasta joukkueenjohtajasta jatkosodassa.

Myös kansainvälisiltä suursuosikeilta on luvassa uutta luettavaa: Anne Cleevesin Shetlanti-sarja jatkuu Kiven varjo -uutuudella, ja veljeskaksikko Lee ja Andrew Child ovat kirjoittaneet teräksisen toimintasankari Jack Reacherin jälleen keskelle vaarallista seikkailua Pakotie-trillerissä. Maailmanmenestykseen nousseen Kiltin tytön murhaopas -trilogian takana olevan Holly Jacksonin uutuustrilleri Rachel Pricen paluu kertoo totuutta omasta perheestään etsivästä Belistä.

Romantiikkaa ja fantasiaa kesähelteille ja syksyn synkkyyteen

Kirjailijanimen U. M. Susimetsä takana on pariskunta Ulla ja Marko Susimetsä. Heidän yhteistyönään on syntynyt täysiverinen historiallisen viihdesarjan avaus, Hämeen linnan Kerttuli, joka vie Hämeen sydämeen 1600-luvulle.

Tilkkuterapiaa-sarjastaan tuttu Minna Haapasalo esittelee uuden viihdesarjan, jonka Parioviunelmia-avausosassa kodista lähtee lattia ja lähimuisti pettää.

Kirsi Pehkonen pitää huolen, että romantiikannälkää ei tarvitse nähdä kesällä eikä syksyllä: Siru Valpas -sarjan Pikkasen pulassa -uutuus on viihdecocktail täynnä ystäviä, seksiä ja omalaatuisia työkeikkoja, Jylhäsalmen tähtiöissä puolestaan päästään kurkistamaan suosikkikylän menneisyyteen. Tuuli Kivijoen Lemmenlahdelle matkataan kahdessa kirjassa, sekä kesällä että jouluna, ja myös Anu Joenpolven tavallisesti aurinkoinen Rantakylä peittyy tänä talvena lumienkeleistä. Nelli Hietalan Lainalempeä jatkaa Sulkavaaran siskokset -sarjaa.

Hurmaavia romansseja on luvassa myös käännettynä! Lukijat ympäri maailman hurmannut Emily Henry kysyy hulvattomassa uutuusromaanissaan Suurenmoisen upea elämä, kumpi voittaa, kunnianhimo vai rakkaus. Lyla Sagen kirjatokissa villinnyt Done and dusted – Takaisin satulaan on kuuman cowboy-romantiikkasarjan avaus.

Lempeitä ja lämpimiä hetkiä takaavat lisäksi Siirtolapuutarhaunelmia (Åsa Liabäck), Kesä Applemoressa ja Joulu Applemoressa (Rachael Lucas) sekä Meren tyttären salaisuus ja Onnellisten joulujen kerho (Caroline Säfstrand).

Fantasiafanitkin saavat kunnon annoksen petoksia, keijuja ja romantiikkaa, kun Holly Blackin Vangin valtaistuin jatkaa Kahlitun perillisen tarinaa. Jennifer L. Armentroutin kiihkeydellään lumoava romantasiasarja jatkuu Kultaluisella kruunulla, ja hieman pehmoisemman fantasian ystäviä hemmotellaan Travis Baldreen Kirjakauppoja ja kirouksia -kirjalla, joka sijoittuu samaan maailmaan kuin rakastettu Legendoja ja latteja -romaani.

Tunteita herättäviä lukuhetkiä niin lapsille kuin nuorille

Kaikenikäisille kirjoittava Mila Teräs yhdistää nyt voimansa kuvittaja Satu Kettusen kanssa taianomaisen kauniissa Simpukkakaupunki-kuvakirjassa, jossa lapset rakentavat simpukkakaupungin lisäksi myös ystävyyttä.

Pikkuväen suosikkisarjoihin lukeutuvat Maria Kuutin ja Saara Söderlundin Onni ja Aada sekä Anneli Kannon ja Noora Katon Viisi villiä Virtasta jatkuvat kylpyläseikkailulla ja katsauksella Virtasten lemmikkikissa Varzanin elämään.

Lyhyin suuraakkosin tavutettujen tarinoiden Kirjakirppu-sarjan uutuudessa, Mila Teräksen ja Ninka Reitun Liljan lumitanssissa, on aiheena tanssin voima. Jo hiukan edistyneemmille lukemaan opetteleville suunnatussa Kirjakärpänen-sarjassa on puolestaan luvassa kokonaan uusia seikkailuja koripallon parissa Taru Viinikaisen ja Anton Lipastin Korikonnat – Asenne ratkaisee -kirjassa sekä partion maailmassa Markku Karpion ja Tiina Konttilan Sudenpentu yöretkellä -uutuudessa. Myös Maria Kuutin ja Mirjami Mannisen Kolme kaverusta-, Tuula Kallioniemen ja Virpi Pennan Riehureput- sekä J.S. Meresmaan ja Emma Rautalan Hirviöhoitola -sarjat jatkuvat.

Uusi Luen itse -tietokirjasarja on varsinainen toivetuote, jonka ensimmäisten neljän osan aiheet ovat lapset saaneet päättää itse! Värikkäässä ja helppolukuisessa sarjassa aiheina ovat Aurinko, Kuu ja tähdet; Vaarallisia eläimiä; Pandat ja Meren alla.

Koululaisten pitkäaikaisiin suosikkeihin kuuluvat Markus Ikolan Jasu, Jyri Paretskoin Metallinetsijät, Kalle Veirton Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka sekä Jukka-Pekka Palviaisen Kosonen jatkuvat, kuten myös tänä keväänä alkanut, jalkapallostaroja esittelevä Futistähdet-sarja.

Jännityksen ja kauhun ystäville on luvassa jotakin aivan uutta: Arne Lindmon ja Ida Skjelbakkenin pohjoismainen bestsellersarja Pelkovaara ilmestyy viimein myös Suomessa. Ensimmäinen osa, Varislinnan salaisuus, julkaistaan kesällä.

