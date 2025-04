Fira aloittaa automaattivaraston rakentamisen Nurmijärven Ilvesvuoressa

Rakentamisen palveluyhtiö Fira on sopinut Stén & Co -konserniin kuuluvan teräs- ja alumiinitukkuri Kimet Oy:n kanssa Nurmijärvelle 2600-paikkaiselle automaattivarastosta sekä erillisestä käsittelyhallista. Fira on toiminut hankkeessa myös hankekehittäjänä.