Siltalan hieno syksy 2025 – Kaunokirjallisuus

KOTIMAINEN KAUNO

Annina Holmbergin Annabel Lee aloittaa uuden Häpeämättömät-romaanikirjasarjan, joka kertoo neljästä naisesta ja heidän ystävyydestään 1970–2020-lukujen Suomessa. Romaani on kaihtamattoman romanttinen, osin roisi ja humoristinen. (Ilmestyy syyskuussa)

Vainajat vailla armoa on Sari Rainion ja Juha Rautaheimon suositun Mortui non silent -dekkarisarjan kolmas osa. Tässä kirjassa eletään kevättä ja vapun aikaa. Tähtitorninmäeltä löytyy ruumis, jonka kohtaloa rikosylikonstaapeli Ville Karila ja oikeuslääkäri Viola Kaario alkavat selvittää. (elokuu)

Dekkari on myös Heidi Airaksisen kirja Vaarallisia unia. Romaanin näyttämönä on 1930-luvun Lontoo. Teos on Laventelimurhat-sarjan kolmas osa. (elokuu)

Iida Sofia Hirvonen on sukupolvensa omaperäisimpiä kirjoittajia. Hänen esikoisromaaninsa Radalla (2022) sai Kalevi Jäntin palkinnon. Nyt ilmestyvä toinen romaani Voittajantunti vie yölliselle seikkailulle kaupunkiin, sattumanvaraisiin kohtaamisiin ja kuvaruuduilta avautuviin näkymiin. Kirja kysyy, miten elää nykytodellisuudessa menettämättä järkeään. (syyskuu)

Ulkoasu: Kirjamessut Jenni Saari, Täällä pohjan tähden Viivi Prokofjev, Kehtolaulun koordinaatit Mika Tuominen.

Kari Hotakaisen Kirjamessut eli haastattelu joka meni päin helvettiä on hervoton ja kohtuuton kannanotto kirjabisnekseen ja kirjailijan asemaan. Samalla se onnistuu olemaan kiusallisen viihdyttävä ja vauhdikas näytelmä paljastumisesta ja häpeästä. (syyskuu)

Täällä pohjan tähden on Jyrki Lehtolan iloinen romaani surullisista asioista, maaseudusta, Helsingistä ja siitä, kuinka kaikki päättyy joko Henry Purcellin oopperaan ja kahteen laukaukseen tai humalaiseen romahtamassa kesken Aikuinen nainen -laulutulkintansa. (syyskuu)

Juha Seppälän uusi romaani kertoo kaikille eläville yhteisestä aiheesta, kuolemasta. Kehtolaulun koordinaatit -kirjan päähenkilö on keski-ikäinen ruumisautokuski, moderni Tuonelan lautturi. (elokuu)

Ulkoasu: Taivas ja kaupungit Pauliina Nykänen, Suuri gopnik Viivi Prokofjev, Onni Elina Warsta.

KÄÄNNÖSKAUNO

Ruotsalaisen Lena Anderssonin novellikokoelmassa Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä naiset etsivät rakkautta ja hyväksyntää, tarkkailevat itseään ja toisiaan, kaipaavat ja toivovat. Suomennos Sanna Manninen. (syyskuu)

Onni – Valitut novellit 1880–1903 on kaikkien aikojen laajin valikoima suomennoksia novellin suurmestarilta Anton Tšehovilta. Kirja sisältää 51 novellia, joista 21 aiemmissa suomennoskokoelmissa julkaisemattomia. Tekstit on valinnut, suomentanut ja taustoittanut Martti Anhava, palkittu venäläisen kirjallisuuden asiantuntija. Siltala kustantaa kirjan yhteistyössä Kari Hotakaisen Sanavalinta Oy:n kanssa. (syyskuu)

Albion on perhedraama, päivitetty englantilainen kartanoromaani ja pysäyttävä kertomus Britannian kolonialistisesta menneisyydestä, ekologiasta, vallasta ja perityistä etuoikeuksista. Sen on kirjoittanut Anna Hope, kansainvälisesti menestynyt ja palkittu englantilainen kirjailija. Romaanin suomentaa Markku Päkkilä. (elokuu)

Suuri gopnik kuvaa Vladimir Putinin valtaannousun omintakeisella sekoituksella historiaa, omaelämäkerrallisia tarinoita, esseistisiä pohdintoja ja fantasmagoriaa. Viktor Jerofejevin kuriton kerronta liikkuu luontevasti alatyylistä korkeakirjallisuuteen ja Leningradin lähiöistä Pariisin diplomaattipiireihin. Kirjan suomentaa Pauli Tapio. (elokuu) – Jerofejev tulee vieraaksi Helsingin kirjamessuille lokakuussa.

Englantilaisen Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -dekkarisarja jatkuu kirjalla Murha jokilaivalla. Taas tarvitaan amatöörietsivä Judith Pottsia ystävineen ratkomaan tapaus. Romaanin suomennos on Hilkka Pekkasen. (lokakuu)

Taivas ja kaupungit on valikoima italialaisen Vincenzo Mascolon runoja. Ne on valikoinut ja suomentanut Jouni Inkala. (lokakuu)