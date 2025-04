Kasarmintorille valmistuu syksyksi uusi monitoimikenttä

Monitoimikentälle tulee salibandykenttä ja koripallokenttä.

Kenttäalue on aidattu, ja itse pelialue on kooltaan 40 x 20 metriä. Kentälle tulee neljä koripallotelinettä, ja korien takana on korkeammat aidat. Salibandyn pelaamista varten kentällä on matalareunainen kaukalo.

Monitoimikenttä on tarkoitettu kaikkien vaasalaisten, mutta varsinkin lasten ja nuorten käyttöön. Kentälle ei varata erikseen vuoroja.

Hankkeen kustannusarvio on 130 000 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi monitoimikentän rakentamisen kokouksessaan 22.4.2025.