MV-Jäähdytys on ostanut hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hile Oy:n

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihtotaso on noin 50 miljoonaa euroa (2024). MV-Jäähdytys Oy palvelee valtakunnallisesti 350 henkilön voimin. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on seitsemän, ja ne sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa sekä Kainuussa.

MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli yli 400 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät yli 1 800 alan ammattilaista.