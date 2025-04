Viitasaaren älykuntosalin avajaisviikolla tarjolla maksuttomia testauksia, ohjausta ja asiantuntijapuheenvuoroja

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Viitasaaren kaupungin yhteistyössä toteuttama älykuntosali on suunniteltu erityisesti kuntoutukseen, senioriliikuntaan ja matalan kynnyksen liikuntapalveluksi – ihmisille, jotka kaipaavat turvallista ja ohjattua tapaa kohentaa toimintakykyään. Sali sijaitsee keskeisellä paikalla, Haapasaarentie 9:ssä, terveysaseman ja muiden palveluiden läheisyydessä.

Älykuntosalilla kävijä saa yksilöllisen, ammattiohjaajan tekemän harjoitusohjelman, joka laaditaan lihasvoimatestien perusteella. Laitteet ohjaavat harjoittelijaa automaattisesti ja turvallisesti: ne näyttävät, mitä tehdään, kuinka monta kertaa ja milloin pidetään taukoa.

– Harjoittelu on helppoa, sillä kaikki ohjelmat tallennetaan henkilökohtaiseen tunnistekorttiin. Näin liikunta muuttuu selkeäksi ja motivoivaksi – myös heille, jotka eivät ole aiemmin käyneet kuntosalilla, toteaa palveluvastaava Anu Pollari Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Avajaisviikko alkaa maanantaina 5.5. klo 11.30, kun Viitasaaren kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl avaavat älykuntosalin virallisesti. Tunnelmaa säestää Viitasaarikvartetti.

Avajaisviikko on täynnä monipuolista ohjelmaa. Maanantaista torstaihin klo 13 on mahdollisuus tulla kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja liikunnan ja aktiivisuuden hyvistä vaikutuksista. Osana viikkoa järjestetään myös lihasvoima- ja tasapainotestauksia. Lisäksi seniorin hyvinvointineuvolan tarjoamaa ravitsemusohjausta on tarjolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Avajaisviikko on kaikille avoin ja maksuton.

Avajaisviikon ohjelma

Maanantai 5.5.

klo 11.30: Avajaisseremonia – Viitasaaren kaupunginjohtaja ja Helena Vuopionperä-Kovanen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl, tunnelmasta vastaa Viitasaarikvartetti

klo 12.30: Äänekosken ja Viitasaaren kokemukset ja älykuntosalitoiminnan vaikuttavuus, kuntohoitaja Sirkka Kilpua, Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue klo 13.00: Asiantuntijapuheenvuoro: Liikunnan vaikutukset mielen hyvinvointiin, palvelupäällikkö Ilkka Raatikainen , Keski-Suomen hyvinvointialue

, Keski-Suomen hyvinvointialue klo 14–16: Lihasvoima- ja tasapainotestausta

Klo 14-16: Seniorin hyvinvointineuvolan tarjoamaa ravitsemusohjausta, terveydenhoitaja Kirsi Rühlmann, Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiistai 6.5.

klo 12: Ovet aukeavat

klo 12.30: Äänekosken ja Viitasaaren kokemukset ja älykuntosalitoiminnan vaikuttavuus, kuntohoitaja Sirkka Kilpua, Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue klo 13.00: Asiantuntijapuheenvuoro – Lihasvoimaharjoittelun merkitys ikääntyessä, dekaani Sarianna Sipilä , Jyväskylän yliopisto

, Jyväskylän yliopisto klo 14–16: Lihasvoima- ja tasapainotestausta

Keskiviikko 7.5.

klo 12: Ovet aukeavat

klo 12.30: Äänekosken ja Viitasaaren kokemukset ja älykuntosalitoiminnan vaikuttavuus, kuntohoitaja Sirkka Kilpua, Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue klo 13.00: Asiantuntijapuheenvuoro – Kaatumisten ennaltaehkäisy ja liikunta, kliinisen fysioterapian asiantuntija Teemu Elomaa , Keski-Suomen hyvinvointialue

, Keski-Suomen hyvinvointialue klo 14–15.30: Seniorin hyvinvointineuvolan tarjoamaa ravitsemusohjausta, terveydenhoitaja Kirsi Rühlmann , Keski-Suomen hyvinvointialue

, Keski-Suomen hyvinvointialue klo 14–16: Lihasvoima- ja tasapainotestausta

Torstai 8.5.

klo 12: Ovet aukeavat

klo 12.30: Äänekosken ja Viitasaaren kokemukset ja älykuntosalitoiminnan vaikuttavuus, kuntohoitaja Sirkka Kilpua, Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue klo 13.00: Asiantuntijapuheenvuoro – "Kottiinsa on moni kuollu", lääkäri Tapani Kiminkinen , Keski-Suomen hyvinvointialue

, Keski-Suomen hyvinvointialue klo 14–16: Lihasvoima- ja tasapainotestausta

Perjantai 9.5.