IAU:n lakko uhkaa sekoittaa vapun ajan lentoliikenteen, palkankorotusvaatimukset ylittävät yleisen linjan

Lentäjien työriidassa jälleen uusi ratkaisuehdotus – vastausta odotetaan vappuaattona 25.4.2025 12:41:52 EEST | Tiedote

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Suomen liikennelentäjäliitto SLL:n välistä työriidan sovittelua on viime ja tällä viikolla käyty tiivisti. Tänään perjantaina Palta antoi sovittelijan johdolla uuden kokonaisesityksen työriidan ratkaisemiseksi. Aikaisemmin SLL on hylännyt kolme sovittelijan antamaa sovintoehdotusta. Neuvotteluita Finnairin liikennelentäjien uudesta työehtosopimuksesta on käyty viime elokuusta lähtien.