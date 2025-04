Aki Linnanahde Talk Show täyttää 5 vuotta: ”Ihmiset ovat alusta asti tulleet puhumaan minulle ohjelmasta”

Aki Linnanahde aloitti urheiluaiheisen Youtube-kanavan pitämisen jo vuonna 2018 (nykyään nimellä Urheiluromantikko) ja aluksi ajatuksissa oli myös urheiluaiheisen podcastin perustaminen.

”Youtube-kanavallani puhuin silloin ja nyt urheilusta ja pohdin aluksi, että alkaisin tehdä urheilusta myös podcastia”, Aki toteaa. ”Podcast-markkina Suomessa oli vielä aloittaessani keväällä 2020 varsin tuore ja lopulta hoksasin, että olin tehnyt läpi 2010-luvun talk show -ohjelmia televisioon eli ymmärrykseni tästä ohjelmatyypistä on rautainen. Olen saanut kuulla läpi urani, että olen hyvä keskustelija, mutta tiedän myös tuotantopuolen metkut. Siitä se sitten lähti.”

Linnanahteen talk show -kokemuksiin kuuluvat muun muassa Tuomas Enbuske Talk Show'n käsikirjoittajana ja tuottajana toimiminen, kuusi tuotantokautta juontajana ja käsikirjoittajana Enbuske & Linnanahde Crew'ta sekä Arman Live -ohjelman käsikirjoittaminen ja tuottaminen. Vuodesta 2022 Aki on toiminut myös MTV3:n suositun Huomenta Suomi -viikonloppulähetyksen juontaja.

Lähes 200 yhtä lailla arvokasta vierasta

Tuotantoyhtiön omistaja ja luova johtaja, toimittaja, kirjailija, juontaja, puhuja. Erittäin laajan media-alan kokemuksensa siivittämänä Aki Linnanahde on keskustellut 182:ssa podcastin jaksossa 184 vieraan kanssa. Vieraat ovat kaikki Akille hyvin arvokkaita, mutta muutama asia on jäänyt tähänastiselta podcast-taipaleelta erityisesti mieleen.

”Jännitin tosi paljon, miten ohjelma ja ensimmäinen jakso otetaan vastaan”, Aki muistelee. ”Keskusteluohjelmia ei juurikaan ollut podcast-kentällä ja ylipäänsä podcastit olivat vielä niin uutta Suomessa. Erityisesti mieleen ovat jääneet myös kohtaamiset kuuntelijoiden kanssa. Alusta asti ihmiset ovat tulleet puhumaan minulle ohjelmasta. Olen myös järjestänyt tapaamisia kuuntelijoiden kanssa. Näistä isoin oli ohjelman 100. jakson kohdalla, kun teimme podcastin livenä Tennispalatsin elokuvasalissa.”

”Vieraita on käynyt niin paljon, että herkästi muistoihin nousevat tuoreimmat jaksot. Renny ja Johanna Harlinin jakso oli siitä poikkeuksellinen, että tuon ainoan kerran ohjelmassa on ollut kaksi vierasta samaan aikaan. Itse asiassa studiossa oli tuolloin myös pieni vauva”, Aki jatkaa.

Tilastojen valossa Aki Linnanahde Talk Show’n kuunnelluimpia jaksoja Podimossa ovat ne, joissa vieraina ovat olleet Erna Husko, Topi Borg ja Martina Aitolehti.

“Aki Linnanahde Talk Show on yksi koko Suomen podcast-kentän keskeisimmistä podcasteista ja yksi merkityksellisimmistä haastatteluohjelmista”, kommentoi Podimo Suomen maajohtaja Johannes Saukko. ”Akilla on uskomaton kyky saada vieraat avaamaan elämäänsä ja tunteitaan. Olen ylpeä siitä, että Aki Linnanahde Talk Show oli yksi ensimmäisistä Suomen Podimon podcasteista ja on edelleen yksi tarjontamme helmistä.”

Pikkujouluyön nauhoituksia ja vieraita suoraan nyrkkeilykehästä

Viiden vuoden podcast-matkaan mahtuu monenlaisia kohtaamisia, yllätyksiä ja kommelluksiakin. Aikatauluja on sovittu ja säädetty milloin mistäkin.

”Ensimmäisenä mieleen tulee Ibe, joka kertoi seuraavan päivän nauhoituksen onnistuvat yöllä, kun olin tulossa pikkujouluista kotiin. Hyvä jakso tuli siitäkin. Lauri Markkasen vuoksi ajoin Turusta nopealla aikataululla loma-aikaan Helsingin studiolle. Lauri oli armeijassa ja samalla päällä oli Susijengin leiri, sekä tietysti "loma" NBA-arjesta. Ymmärrettävästi ei ollut ihan helppoa löytää aikaa. Gettomasaa kävin pyytämässä vieraaksi, kun hän veti nyrkkeilytreeniä Kisahallissa. Hän kertoi jälkeenpäin miettineensä miten helvetissä toi uskaltaa tulla keskeyttämään mun treenin."

Aki Linnanahde Talk Show’n 5v-syntymäpäiviä juhlistetaan nyt vapun lisäksi myös kesällä 2025. Aki kertoo suunnitelmista tarkemmin lauantaina 3.5. ilmestyvässä jaksossa.



Aki Linnanahde Talk Show Podimossa.