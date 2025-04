Vaasan kaupunki haastaa yritykset ja yhteisöt mukaan ilmastotyöhön

Vaasa Climate Commitment on ilmastositoumushaaste, joka tiivistää yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoumukseen liittyvät kumppanit saavat mahdollisuuden kertoa vastuullisuudestaan, vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää yhteistä ilmastotyötä.

Mukaan lähtevät organisaatiot päättävät omat vuositavoitteensa ja laittavat ne julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille. Samalla ne kertovat onnistumisistaan ja haasteistaan, mikä lisää avoimuutta kaupunkilaisille.

Jokaisen panos on tärkeä

Ilmastotekoja voivat olla esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen, kiertotalouden edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen, vastuullisuusraportoinnin kehittäminen tai henkilöstön kannustaminen kestävään liikkumiseen.

– Haasteeseen voivat liittyä niin edelläkävijät kuin ilmastotoimiaan vasta aloittelevat yritykset ja yhteisöt. Yhdessä voimme saada aikaan ison vaikutuksen. Mukana ovat jo esimerkiksi Westenergy, Danfoss, Wärtsilä, VEO, Vaasan Satama, Stormossen ja Visit Vaasa, Vaasan kaupungin ilmastoasiantuntija Johanna Punkari kertoo.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla kaupungin verkkosivuilla sekä ottamalla yhteyttä VASEKin projektipäällikkö Hanna Malkamäkeen tai Vaasan kaupungilla Johanna Punkariin.

- Mukaan lähteminen on helppoa. Jokainen teko, pienikin, auttaa vähentämään päästöjä ja tekemään Vaasasta kestävämmän kaupungin, Malkamäki kannustaa.

Tukea verkostosta ja opiskelijoilta

Vaasa Climate Commitment on kumppanuussopimus, jonka tarkoitus on hyödyttää molempia osapuolia. Liittymällä kumppaniksi organisaatio saa tilaisuuden verkostoitua ja jakaa ideoita. Kestävät ratkaisut voivat innostaa muita tekemään samoin ja tuoda taloudellista etua, samalla kun ympäristö kiittää ja Vaasassa on parempi elää.

Mukana haasteen toteutuksessa ovat VASEK sekä Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu, joiden opiskelijat pääsevät tukemaan organisaatioita tavoitteiden asettamisessa ja tuovat tuoretta asiantuntemustaan hyödynnettäväksi.

– Tämä on opiskelijoille erinomainen tilaisuus päästä uudella tavalla kiinni työelämän todellisiin haasteisiin, samalla kun yritykset saavat opiskelijoilta tukea ilmastotyöhönsä. Käytännössä opiskelijat tekevät ryhmätöitä ja opinnäytetöitä yritysten tarpeisiin, lehtori Mirja Andersson VAMKista hehkuttaa.

– Vaasan yliopistossa tutkimme sopimuksellisuuden ja ilmastobudjetoinnin toteutusmalleja, joiden avulla voidaan kehittää vaikuttavampia ja oikeudenmukaisempia ilmastoratkaisuja kaupunkien tarpeisiin. Uskomme, että tietoon perustuvat menetelmät ovat ratkaisevassa roolissa, kun rakennamme yhdessä kestävämpää tulevaisuutta Vaasassa, kertoo Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Taina Tukiainen.

Haaste edistää Vaasan hiilineutraaliustavoitetta

Vaasa haluaa olla hiilineutraali tällä vuosikymmenellä, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä yrityksiltä, asukkailta ja muilta toimijoilta. Suurimmat päästöt syntyvät liikkumisesta, lämmityksestä, sähkönkulutuksesta ja jätehuollosta. Vaikka kaupunki tekee paljon työtä näiden eteen, ratkaisut syntyvät lopulta asukkaiden ja yritysten päivittäisistä valinnoista, kuten liikkumisesta, kulutuksesta ja kierrätyksestä.

Kaupunki kehittää jatkuvasti yritysten toimintaympäristöä yhteistyössä alueellisten vaikuttajien kanssa. Erityisesti Vaasan energiateknologian klusteri on esimerkki ekosysteemilähtöisestä yhteistyöstä, joka vahvistaa sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä että kestävän kehityksen ja teknologian edistystä.