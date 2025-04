SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Orpon puheet eivät kestä lähempää tarkastelua

SDP:n Näkkäläjärvi: Suomalaisen demokratian on pystyttävä parempaan 16.4.2025 15:53:48 EEST | Tiedote

Kunta- ja aluevaaleissa hylättiin jopa yli 120 000 ääntä. Määrään on suhtauduttava vakavasti ja syyt tähän on saatava selville. Lisäksi on viimein käynnistettävä määrätietoinen valmistelu sähköisen ehdokasasettelun mahdollistamiseksi vuoden 2027 eduskuntavaaleissa, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.