Helsingin pelastuslaitos toivottaa juhlakansalle turvallista vappua

Perinteiseen vapun juhlintaan osallistuu Esplanadinpuistossa, Kauppatorilla ja Kaivopuistossa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vappuna pelastuslaitosta työllistävät väentungoksessa sattuneet haverit, haavat, kaatumisesta aiheutuvat vammat sekä roskasäiliö-, jätelava- ja maastopalot.

Helsingin pelastuslaitos on varautunut vappuun kohottamalla pelastus- ja ensihoitovalmiutta. Hälytysvalmiudessa on tavallista suurempi henkilöstömäärä, ja pelastus- ja ensihoitoyksiköitä on valmiudessa myös kaupungin keskustassa. Juhlijoiden turvaamiseen osallistuu myös sopimuspalokuntien yksiköitä sekä kaupungilla päivystäen että varikkovalmiudessa.

Vinkkejä turvalliseen vapunviettoon:

Sammuta rasvapalo tukahduttamalla. Jos epäilet palon levinneen liesituulettimeen, soita 112.

Muista paloturvallisuus grillatessa, erityisesti kertakäyttögrillin käytössä ja hävityksessä. Älä laita kuumia hiiliä ja kertakäyttögrilliä roska-astiaan.

Pohdi voitko välttää alueita, joilla väentungos on suuri – eritoten jos liikut lasten kanssa.

Pidä huoli kaveristasi äläkä jätä avuntarvitsijaa yksin.

Huomioi osaltasi, että pelastajat pääsevät avuntarvitsijan luo, ja anna heille mahdollisuus tehdä työtään rauhassa.

Soita päivystysapuun 116 117 jos tarvitset arviota hoitoon hakeutumisen tarpeesta.

Hätätilanteessa soita 112.

Vappupäivänä 1.5. pelastuslaitoksella on Ullanlinnan alueella tavanomaisen kaluston lisäksi kaksi pelastus- ja ensihoitotehtäviin soveltuvaa mönkijää.

Toivomme rauhallista hyvän mielen juhlintaa.