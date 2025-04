Viikkokatsaus 5.–9.5.2025

Tiedote ti 6.5.

Saaristomeren luontoarvoja kartoitetaan tulevana kesänä

Saaristomerellä kartoitetaan kesällä 2025 vedenalaista kasvillisuutta osana PEMMA-hanketta, jossa on tarkoitus tunnistaa paikallisesti ekologisesti merkittäviä merialueita. Kartoituksen tulokset antavat tukea luonnonsuojelun suunnitteluun ja luontoarvojen huomioimiseen esimerkiksi kaavoituksessa. Kartoitus toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen, Saaristomeren alueen kuntien, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen yhteistyönä.

Circblog ti 6.5.

Biopohjaisten muovia korvaavien materiaalien kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet

Muovipakkauksia päätyy ympäristöön roskaamisen ja puutteellisen jätehuollon seurauksena. Luonnossa muovi hajoaa hitaasti, aiheuttaa mikromuovisaastetta ja kuormittaa ekosysteemejä. PlastLIFE-hankkeessa kehitetään fossiilista muoviraaka-ainetta korvaavia pakkausmateriaaleja sekä tutkitaan, kuinka uusiutuvat kuitupohjaiset katemateriaalit voisivat korvata muovia puutarhakäytössä ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia niihin liittyy. CircBlogissa asiaa käsittelevät Risto Korpinen ja Kyösti Ruuttunen Luonnonvarakeskuksesta. Lue kaikki Circblogit Kiertotalousratkaisuja.fi-sivustoltamme.

Mediakutsu ti 6.5.

Terveysteknologia ja hiilijalanjälki -tilaisuus to 15.5.2025 klo 17–19

Arvioiden mukaan noin viisi prosenttia kulutusperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä syntyy terveydenhuollosta. Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, miten terveydenhuollon hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ilman, että hoidon laatu tai saatavuus kärsii. Kaikille avoin Terveysteknologia ja hiilijalanjälki -tilaisuus järjestetään torstaina 15.5.2025 klo 17–19 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Tilaisuuden järjestää Turun yliopiston vetämä CLISHEAT-hanke. Sykestä mukana Ari Nissinen ja Atte Pitkänen, jotka esittelevät tapahtumassa hiilijalanjälkilaskelman tuloksia.

Tapahtuma to 8.5. ja raportti

Sekajätteen muovit kiertoon (MSWPlast) -tuloswebinaari

Muovien kierrätystä edistetään juuri nyt monissa hankkeissa. Muovien matka jätteestä kierrätysmateriaaleiksi on sekä ajankohtainen että monimutkainen. Syken tuore selvitys tarkastelee sekajätteen jälkierottelun ohjauskeinoja Suomessa ja EU-maissa muovijätteen kierrätyksen näkökulmasta. Selvitys on osa MSWPlast Sekajätteen muovit kiertoon -projektia, jonka tuloksia esitellään webinaarissa 8.5. Syken raportti on jo luettavissa Heldasta.

Eurooppa-päivä pe 9.5.

“Euroopan menestyminen vaatii soveltavaa tutkimusta, joka yhdistää tieteellisen kunnianhimon sekä tiedonhyödyntäjien ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteiskehittämisen” . (syke.fi) Suomen ympäristökeskus on julkaissut viestinsä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman valmisteluun.

