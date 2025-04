Parhaat äitienpäivän lahjavinkit hemmottelun tarpeessa olevalle äidille

Nivean kevään uutuusseerumit ovat oiva täyte äidin kosmetiikkahyllylle. Cellular Expert Filler Vitamin C Radiance Renewing -seerumi on ihoa heleyttävä ja kirkastava. Antioksidantteja sekä C- ja E-vitamiinia sisältävä seerumi tasoittaa ihoa jopa viikossa.

Nivea Cellular Expert Filler VItamin C Radiance Renewing Serum 27,65 e, 30ml.

Kaurilan Saunan käsin valmistetuista luonnonkosmetiikkatuotteista voi valita lahjan niin hemmotteluhetkiin, kuin jokapäiväiseen käyttöönkin. Laventelilla höystetyt jalkakylpytabletit pehmentävät ja virkistävät väsyneempiäkin jalkateriä. Aurinkoinen appelsiini vartalovoi kosteuttaa ihoa täyteläisellä koostumuksella, jotta myös arjen ihonhoito voisi tuntua luksukselta.

Kaurilan Sauna Laventeli jalkakylpytabletit 15,90e, 4kpl.

Kaurilan Sauna Aurinkoinen appelsiini vartalovoi 24,90e, 125g.

Frantsilan eteeristen öljyjen valikoimasta löytyy varmasti jokaisen äidin makuun sopiva tuoksu. Keväisen raikas appelsiiniöljy nostattaa mielialaa, rauhoittaa ja hillitsee stressiä. Tuoreen hedelmän kuoresta kylmäpuristettu öljy sisältää runsaasti solujen uusiutumista edistävää antioksidanttia. Eteerisiä öljyjä voi käyttää tuoksuvan tunnelman luomiseksi diffuuserilla tai esimerkiksi vaatteiden raikastamiseen pesun yhteydessä.

Frantsila Appelsiini eteerinen öljy 9,00e, 10ml.

Kireyttä helpottamaan ja rentoutusta edistämään Frantsilalta löytyy äidille lahjaksi luomukauralla täytetty hoitotyyny. Hennosti ruusuntuoksuisen tyyny rentouttaa ruusun terälehtien ja eteeristen öljyjen seoksella. Hoivattavan alueen tarpeen mukaan 100% puuvillaa olevan tyynyn voi joko lämmittää tai viilentää. Lämmitettynä tyyny on erinomainen niska- ja hartia-alueen renoutukseen. Viilennettynä se auttaa taas särkyjen lievittämiseen.

Frantsila Ruusuhoitotyyny niskalle ja hartioille 29,80e, koko 54 cm x 14 cm.

Lämpörullat voivat olla tutut jo äidin lapsuudesta, mutta niitä ei tarvitse jättää unholaan. Remingtonin lämpörullilla luonnistuu näyttävät kiharat, jopa arkiaamun kiireessä. Äidin hiukset kiittävät, kun niitä käsitellään paitsi hellävaraisemmin alemmalla lämpötilalla, myös harvemmin kestävän tuloksen ansiosta.

Remington PROluxe H9100-lämpörullat 73,99e.

On jo aikakin päivittää hiustenkuivain uuteen! Remingtonin One Dry & Style hiustenkuivain mahdollistaa myös hiusten stailauksen neljän lisäosan avulla. Oli äidin hiuslaatu sitten sileä tai kihara, tällä kuivaimella saa aikaan kauniin muotoilun hiuksiin.

Remington One Dry & Style hiustenkuivain 69,90e.

