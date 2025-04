Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi Imatran seudun liikenneturvallisuuden parantamiseen

Imatran seudun neljässä kunnassa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta katu- ja tieverkolla.



Suunnitelmaa laaditaan vuoden 2025 aikana: kevään aikana tunnistetaan keskeisiä parannuskohteita liikenneympäristöstä ja syksyllä siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jolloin tunnistettujen vaaranpaikkojen perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelmat Imatralle, Parikkalaan, Rautjärvelle ja Ruokolahdelle. Tulevina vuosina liikenneympäristöä kehitetään toimenpidesuunnitelmien pohjalta. Suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi suojateiden parantamista, jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen jäsentelyä tai nopeusrajoitusten muutoksia. Edellisen kerran Imatran seudulle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2019, ja sitä on hyödynnetty kuntien ja ELY-keskuksen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Työn tilaajina toimivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Imatran kaupunki sekä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat. Suunnitelman laatimisesta vastaa rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy. Työ käynnistyi huhtikuussa 2025 ja valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Nyt alueen asukkailta ja muilta alueella liikkuvilta toivotaan vastauksia liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyssä pääset merkitsemään kartalle vaaralliseksi tai haasteelliseksi kokemiasi kohteita ja tuomaan kokemuksesi suunnittelijoiden tietoon. Vastaukset ovat apuna, kun työssä tunnistetaan liikenneympäristön kehitystarpeita.

Kyselyyn voi vastata 18.5.2025 saakka osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/q/6m2ddw48gap8