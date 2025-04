Merja Kyllönen vaatii komissiolta Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttamista Ukrainalle 1.4.2025 13:42:45 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttamisesta Ukrainan tueksi, saaden vaatimukselleen 26 europarlamentaarikon tuen. Kyllönen painottaa, että varojen käyttö on ainoa riittävän suuri ja nopea keino auttaa Ukrainaa tilanteessa, jossa Yhdysvallat on lakkauttanut tukensa.