Kansanedustajat tutustuivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen – keskeisenä onnistumisena talouden vastuullinen tasokorjaus

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan kunta- ja hyvinvointijaosto vierailivat torstaina 24. huhtikuuta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Kirkkonummen hyvinvointikeskuksessa järjestetyssä vierailussa aiheena olivat talouden vastuullinen tasokorjaus ja kotona asumista tukevat palvelut.

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn ja konsernipalvelujohtaja Markus Syrjänen esittelivät, kuinka alue on onnistunut saamaan taloutensa lähelle rahoituslain tasoa tiukoista reunaehdoista huolimatta. Svahn kertoi, miten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kannalta on ollut hyödyllistä, että organisaatio on saatu suunnitella tyhjältä pöydältä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on onnistunut supistamaan nettokäyttömenojaan eniten kaikista hyvinvointialueista. Tasokorjauksesta huolimatta palvelujen saatavuus ei ole heikentynyt.

”Lopputulos on saavutettu tavoitteellisella johtamisella ja kaikkien palvelujen laajalla sitoutumisella talouden tasokorjaukseen”, kuvasi hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Kiinnostusta herätti myös hyvinvointialueelle rakennettu tietoon perustuva Tahti-johtamisjärjestelmä, jossa talouden ja palvelutuotannon tunnuslukuja seurataan tiiviisti.

”Jokaisella palvelulinjajohtajalla on apunaan controller, joka tukee talouden johtamisessa ja palvelutuotannon seurannassa”, kertoi konsernipalvelujohtaja Markus Syrjänen.

Asiakkailta positiivista palautetta kotihoidon teknologiasta

Tutustumiskäynnillä kansanedustajat perehtyivät myös kotihoidon toimintaan ja kotona asumista tukevaan teknologiaan.

Palvelualuejohtaja Tuula Suominen, palvelulinjajohtaja Satu Kiuru ja kotihoidon palveluyksikköpäällikkö Hanna Levan esittelivät kotihoidossa käytettäviä lääkeautomaatteja sekä etäkotihoidon palveluja, jotka mahdollistavat turvallisemman ja itsenäisemmän kotona asumisen ikäihmisille.

Lääkeautomaattien ansiosta asiakkaat voivat ottaa lääkkeensä ajallaan ja itsenäisesti, mikä vähentää kotihoidon henkilöstön työkuormaa ja lisää asiakkaiden kokemaa turvallisuutta. Etäkotihoito puolestaan mahdollistaa hoitajien ja asiakkaiden kohtaamiset videoyhteyden avulla.

”Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta etäkotihoidon teknologiasta ja lääkeautomaateista”, kertoi palveluyksikköpäällikkö Hanna Levan.

Vierailuun osallistuivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) sekä useat valiokunnan ja jaoston kansanedustajat, kuten Mia Laiho (kok), Henrik Wickström (r), Saara Hyrkkö (vihr), Maarit Castrén (kok) ja Sari Sarkomaa (kok). Valtioneuvoston kansliasta mukana oli virkahenkilöitä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön alueilta.