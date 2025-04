Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osallistuu EPP:n kongressiin Valenciassa

Antti Häkkänen: "Yleissivistys ja talous tärkeä osa puolustusta" 30.3.2025 09:56:49 EEST | Tiedote

Hyvä yleissivistys ja vahva talous ovat edellytyksiä toimivalle ja kestävälle maanpuolustukselle, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Joensuussa lauantaina. ”Yleissivistys on maanpuolustusta, se on kaiken perusta. Viime kädessä maanpuolustustahto syntyy yleissivistyksestä ja siitä, että meillä on laaja asevelvollisuusmalli”, Häkkänen sanoi. ”Lisäksi talouden perusta pitää saada kuntoon.” Häkkänen puhui kokoomuksen järjestämässä Rauhassa & Valppaana -keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin Carelicumin Lumme -ravintolassa. Puolustuspolitiikasta ajankohtaiskatsauksen antanut Häkkänen painotti, että Itä-Suomi on ”täysimääräinen” osa kansallista puolustusta, koska Suomen jokainen alue on huomioitu puolustussuunnitelmissa. ”Hoidamme Suomen puolustuksen ja Naton vahvan rajan niin, ettei ole mitään harmaata aluetta”, Häkkänen sanoi. ”Huoltovarmuus, kokonaisturvallisuus ja maanpuolustustahto pitää koko ajan pitää kunnossa, jotta voidaan elää rauhassa nii