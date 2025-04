EMERIT-hanke: hoitajien työurien pidentäminen tuo helpotusta terveydenhuollon työvoimapulaan

Laurea koordinoimaan EU-hanketta, jonka tavoite on vahvistaa merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkostoon kohdistuvia uhkia 24.9.2024 06:50:00 EEST | Uutinen

Laurea-ammattikorkeakoulu on saanut EU-rahoituksen tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa kriittisen infrastruktuurin omistajien kykyä vastata uhkiin, jotka kohdistuvat Euroopan merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkostoon. Aiheen tiimoilla järjestetään 26.9. kick off -tyyppinen tilaisuus Laurean Leppävaaran kampuksella, jonne toivomme aiheesta kiinnostuneita median edustajia kuulolle. Puhujina alan asiantuntijoita Suomesta ja maailmalta.