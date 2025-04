Etelä-Savon elinkeinoelämän kasvuhalukkuus ei pääse realisoitumaan

Etelä-Savon maakunnan alueellisia kehitysnäkymiä tarkasteltiin työ- ja elinkeinoministeriön koostejulkaisua varten yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa. Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi – luonnonvarat ja luontoarvot, niihin liittyvä osaaminen ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Puolessavälissä olevan rakennerahastokauden aikana ELY-keskus on myöntänyt yritysten kehittämisavustusta Etelä-Savoon noin 39 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia on kohdistunut pk-yritysten kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä TKI-hankkeisiin. Business Finlandin rahoitus Etelä-Savon alueelle on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, ollen 2024 vain noin miljoona euroa.

Vihreän siirtymän hankkeita on maakunnassa vireillä runsaasti. Maakunnan tuulivoimarakentaminen on keskittynyt Pieksämäen alueelle. Aurinkovoimaloita taas on hankekehityksessä runsaasti ympäri maakuntaa. Etelä-Savossa on käynnissä useita datakeskuksiin liittyviä selvityksiä ja investointivalmisteluja, jotka liittyvät digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen, alueellisen elinvoiman vahvistamiseen sekä vihreän siirtymän edistämiseen

Erityisesti Mikkelin seudulla datakeskushankkeita on kehitetty yhteistyössä kunnan, kehitysyhtiön ja yksityisten toimijoiden kanssa. Haasteena vihreän siirtymän hankkeille ja erityisesti datakeskushankkeiden edistymiselle on hallituksen esitys datakeskusten sähköveron nostamisesta ylempään veroluokkaan. Verotuen poistuminen voi aiheuttaa datakeskushankkeiden viivästymistä ja kariutumista.

Puolustustarvikealan suhdanteet ovat nousussa. Etelä-Savon ELY-keskuksen kaksivuotisessa Savo Defence -hankkeessa on mukana 45 yritystä, jotka tarjoavat palvelujaan ja tuotteitaan kasvavalle toimialalle. Hankkeessa mukana olevien yritysten kirjo on laaja ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon alueella on kaksi työllisyysaluetta, Mikkelin seudun työllisyysalue ja Savonlinnan työllisyysalue. Etelä-Savosta Pieksämäen kaupunki kuuluu Keski-Savon työllisyysalueeseen, johon kuuluu myös Joroinen, Leppävirta Varkaus Pohjois-Savosta. Työllisyysalueilla on keskitytty toiminnan käynnistämiseen: henkilöstö- ja asiakassiirtoihin ja asiakasprosessien sujuvuuden varmistamiseen.

Etelä-Savon tyllisyysaste on maan keskiarvon luokkaa. Etelä-Savon kuntien työllisyyspalveluissa oli maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita 7 019, mikä on 757 henkilöä eli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja heistä oli 758. Työttömänä oli 12,6 % työvoimasta.