Ylen toimitusjohtaja vaihtuu – Merja Ylä-Anttila jää eläkkeelle

Ylen toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä. Ylä-Anttila täyttää 65 vuotta toukokuussa.

“Olemme nyt Ylessä vähitellen monien muutosten paremmalla puolella. Tulemme selviämään turbulentista ajasta hyvin ja suuntaamme vahvasti eteenpäin. Yhtiö on vakaalla pohjalla: sisällöt tavoittavat hyvin yleisönsä ja Yle Areena on suomalaisten rakastetuimpia brändejä. Uudistunut organisaatio ja innostunut ammattilaisten joukko Ylessä ovat valmiina uusiin haasteisiin. On siis hyvä hetki vaihtaa kapulaa”, sanoo toimitusjohtaja Ylä-Anttila.

Ylä-Anttila on työskennellyt Ylen toimitusjohtajana syyskuusta 2018 alkaen. Hänellä on takanaan kaikkiaan yli 40 vuoden ura media-alalla.

“Ei ole merkittävämpää tehtävää kuin demokratian, sananvapauden, oikeusvaltion ja sivistyksen puolustaminen ja siihen Yle julkisen palvelun mediana on sitoutunut – suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan vahvistamiseen. Olen saanut elää kiehtovaa mediamaailmaa urani varrella mielenkiintoisilla näköalapaikoilla. Olen kiitollinen, että olen saanut olla osa Ylen satavuotiasta tarinaa. Yle on kaikille yhteinen ja minullekin ikuisesti oma ja ainutlaatuinen”, jatkaa Ylä-Anttila.

“Merja Ylä-Anttila ansaitsee isot kiitoksemme tavasta, jolla hän on johtanut Yleisradiota läpi kahden ison myllerryksen”, sanoo Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen

“Teknologian murroksessa, siis sopeutumisessa algoritmien ja tekoälyn maailmaan, Yle on ollut etulinjassa. Toinen poikkeuksellisen laaja sopeutus käynnistyi, kun eduskunta päätyi leikkaamaan tuntuvasti yhtiön rahoitusta. Näiden epävarmuuksien keskellä Ylä-Anttilan kokemus mediapolitiikasta ja journalismista on ollut arvokasta, ja hänen myötätuntoinen tapansa johtaa korvaamatonta”, hallituksen puheenjohtaja jatkaa.

Ylä-Anttila jatkaa tehtävässään uuden toimitusjohtajan aloittamiseen saakka. Yhtiön hallitus on käynnistänyt jo uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Haku toteutetaan sekä suorahakuna että julkisena hakuna, joka avautuu ensi viikolla.

Matti Apusen mukaan Yleisradion seuraavan toimitusjohtajan on kyettävä näyttämään tietä tulevaisuuteen alustatalouden ja uuden teknologian paineessa. Kyseessä on vaativa johtamistehtävä.

“Samalla hänen on kirkastettava julkisen yleisradiopalvelun merkitystä maailmassa, jossa vastakkainasettelut ovat jyrkkiä. Hänen on siis oltava yhtä aikaa määrätietoinen innovaattori ja herkkäkorvainen diplomaatti – ei aivan yksinkertainen yhdistelmä”, toteaa Apunen.

Ylen toiminnasta säädetään laissa Yleisradio Oy:stä. Ylen hallitus nimittää uuden toimitusjohtajan. Ylin päätösvalta Ylessä kuuluu hallintoneuvostolle ja hallitukselle.



Tiedote Ylen verkkosivuilla.