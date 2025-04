Nigerialainen supertähti Burna Boy Flow Festivalille – mukana myös Black Star ja muut uudet nimet

Afro-fusionin megatähti Burna Boy on ajankohtaisempi kuin koskaan. Tänä vuonna hän on tehnyt historiaa myymällä loppuun Iso-Britannian suurimman sisäareenan Co-op Liven ja olemalla ensimmäinen afrikkalainen artisti, joka on myynyt loppuun Stade de Francen Pariisissa.

Afrobeatsin, dancehallin ja hip-hopin yhdistelmä on tehnyt Burna Boysta maailmanlaajuisen ikonin, joka voitti Grammy-palkinnon parhaasta maailmanmusiikin albumista vuonna 2021. Lisäksi Burna Boylta on tulossa tänä vuonna odotettu uusi albumi, joka lupaa viedä hänen soundinsa entistä pidemmälle. Artistin paluu Flow Festivalille tuo Suomeen todellisen supertähden, joka tunnetaan räjähtävistä esityksistään ja uniikista Afro-fusion -soundistaan.

Black Star, Yasiin Beyn ja Talib Kwelin legendaarinen hip-hop-duo Brooklynistä, tuovat omaehtoisen ja vangitsevan vaihtoehtorapin soundinsa Flow Festivalin perjantaihin. Duon kantaaottavat sanoitukset inspiroivat ja puhuttelevat hip-hop-faneja sukupolvesta riippumatta, ja Black Starin Flow-debyytti tulee olemaan odotettu ja intensiivinen hetki, joka vie yleisön läpi rapin kulttuurillisten ja yhteiskunnallisten kerrosten.

Suomalaisen indie-popin nouseva tähti Goldielocks palaa Flow Festivaalille viime vuoden upean debyyttinsä jälkeen. Berliinissä vaikuttava ja kansainvälistä uraa rakentava artisti yhdistelee musiikissaan indiepopin nykypäivän vaikutteita ja menneiden vuosikymmenten orgaanisia bändielementtejä, luoden omaleimaisen ja tunnelmallisen soundin, jonka syvällinen tarinankerronta hurmaa kuulijat hänen kauniin, riipaisevan äänensä kautta. Goldielocksin tuore menestys Uuden Musiikin Kilpailussa kappaleella Made Of on vakiinnuttanut hänen paikkansa yhtenä Suomen lupaavimmista uusista artisteista. Flow Festivalilla Goldielocks tuo lavalle omaleimaisen ja heittäytyvän esiintymisensä, joka on varmasti jälleen unohtumaton kokemus.

Oranssi Pazuzu, tummanpuhuvan raskaan musiikin pioneeri, liittyy Flow Festivalin ohjelmaan mielenkiintoisella sekoituksellaan black metallia, krautrockia ja psykedeelistä rockia. Bändille ominainen kosminen ja karmiva soundi on kerännyt kiitosta kriitikoilta, ja heidän tuorein albuminsa Muuntautuja vie kokeellista musiikkia entistä pidemmälle. Oranssi Pazuzun Flow-esiintyminen tulee olemaan taatusti hypnotisoiva kokemus – bändi itse on kuvaillut uusinta levyään ”painajaismaisiksi reiveiksi”, jotka vievät kuulijat syvälle psykedeliaan ja kokeellisiin äänimaisemiin.

Neljän uuden artistin myötä Flow Festival jatkaa maailmanlaajuisten uraauurtavien artistien tuomista Helsinkiin, tarjoten kulttuurielämyksiä kaikenlaisen musiikin ystäville. Burna Boyn Afro-fusion -rytmeistä Oranssi Pazuzun mielenkiintoiseen psykedeliaan, jokainen esitys vahvistaa Flow Festivalin asemaa maailmanlaajuisen musiikkikulttuurin juhlana.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star (Yasiin Bey & Talib Kweli), Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre ja Snow Strippers. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

