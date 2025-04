Mikä on kestävän liiketoiminnan uusi suunta ja miksi FIBS ei pakita?

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi suurimmista maakohtaisista verkostoista maailmassa. FIBS auttaa yrityksiä kehittämään osaamistaan ajankohtaisimmissa kestävän liiketoiminnan teemoissa. FIBS järjestää vuosittain kymmeniä valmennuksia, webinaareja ja muita tilaisuuksia, joihin osallistuu tuhansia asiantuntijoita, päättäjiä ja vaikuttajia yrityksistä ja muista organisaatioista. FIBS tuottaa myös mm. yritysvastuuseen liittyviä tutkimuksia. FIBS on perustettu vuonna 2000. Tätä nykyä verkostossa on mukana jo liki 500 organisaatiota, näiden joukossa valtaosa Suomen suurimmista yrityksistä. Verkkosivujemme uutishuoneesta löydät lisää tiedotteita sekä mm. tutkimusraportteja ja asiantuntijablogeja.