Kutsu medialle: Kansainvälisen rekrytoinnin hyödyt

Osaajien löytäminen yhä ongelma Uudenmaan yrityksissä 29.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun yrityksistä 35 prosenttia kokee pulaa osaavasta työvoimasta, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. 46 prosenttia yrityksistä kokee, että työvoiman saatavuus on tasapainossa ja 20 prosenttia, että osaavasta työvoimasta on ylitarjontaa. ”Vaikka työttömyys on todella korkealla, on osaavista tekijöistä pulaa kokevien yritysten osuus silti yllättävän suuri. Kohtaanto-ongelma vaatii välittömiä ratkaisuja”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja. Uudenmaan työttömyysprosentti on jo yli 10 ja se on korkeimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 30 prosenttia kertoo rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. 57 prosentilla rekrytointitarve pysyy samalla tasolla kuin nyt ja 12 prosentilla vähenee.