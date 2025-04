Lohjan Liessaareen laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Factory by the Lake -festivaali järjestetään Lohjan Pitkäniemessä 22.–23.8.2025 25.4.2025 10:32:39 EEST | Tiedote

Factory By The Lake eli FBTL-festivaali järjestetään toista kertaa Lohjalla upeassa tehdasmiljöössä Lohjanjärven rannalla, joka on aiemmin ollut suljettuna yleisöltä. Festivaalialue sijaitsee aivan Lohjan keskustan tuntumassa ja matkaa pääkaupunkiseudulta on vain reilu puoli tuntia. Kaksipäiväinen festivaali kokoaa yhteen upeita tähtiartisteja, jotka esiintyvät yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. Tänä vuonna festivaaleilla nähdään Rajaton, Symbio, Nelli Matula, Neljä Ruusua, Arriba Big Band sekä lasten lemppari Mutaveijarit!