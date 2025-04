The Voice of Finlandissa tähtivalmentajamuutoksia – Maija Vilkkumaa jättää suosikkiohjelman

Maija Vilkkumaa toimi tähtivalmentajana vuodesta 2020 alkaen, kaikkiaan viisi tuotantokautta. Hän jättäytyy The Voice of Finlandista voidakseen keskittyä uuden musiikin luomiseen.

Tähtivalmentajana toimiminen oli Maijalle kaikin puolin hieno kokemus.

– Voicessa on ollut koko ajan ihanaa! Rakastan ohjelman tuotantoa ja siinä mukana olevia ihmisiä. Siellä on lämmin ja ihanan energinen tunnelma koko ajan, Maija sanoo.

Hän muistelee tähtivalmentajana toimimista opettavaisena kokemuksena.

– Aluksi minua jännitti laulajien pudottamiset, joista usein paljon puhutaan. Olen alkanut ajatella sen niin, että kaikkien elämässä tulee haasteita, vastoinkäymisiä ja tilanteita, jotka harmittavat. Parhaimmillaan niistä saa voimaa. Ainakin omassa elämässäni sellaiset tilanteet ovat osoittautuneet tärkeiksi risteyksiksi, jotka ovat johtaneet johonkin todella hyvään.

Kilpailuun osallistuvien laulajien kehityskaarien seuraaminen on ollut Maijan mielestä palkitsevaa.

– On arvokasta kohdata jokainen kilpailija nupulla olevine unelmineen – ja on huikeaa päästä todistamaan, kuinka unelmat konkretisoituvat todellisuudeksi ja kilpailija alkaa uskoa itseensä.

Tulevalle tähtivalmentajalle Maija antaa tärkeän neuvon kilpailua ajatellen: kannattaa luottaa omaan intuitioonsa.

– Välillä on vaikeaa säilyttää visio siitä, kuka on sellainen kilpailija, jonka kanssa voi tehdä upean kaaren finaaliin asti. Kaikki siinä ympärillä tapahtuva saattaa sekoittaa päätä, mutta kannattaa pysyä totuudellisena omalle visiolleen. On arvokasta kohdata jokainen kilpailija nupulla olevine unelmineen – ja on huikaisevaa päästä todistamaan, kuinka unelmat konkretisoituvat todellisuudeksi ja kilpailija alkaa uskoa itseensä.

The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja julkistetaan myöhemmin.

Ohjelman kuvat löydät täältä.