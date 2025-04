Yli 4000 ilmoittautunutta Kuusamon Rukalle – Suomen suurin polkujuoksu välttää tulvahuipun

NUTS Karhunkierros -polkujuoksu Oulangan kansallispuistossa ja Kuusamon Rukalla 23.-24. toukokuuta on kerännyt yli 4000 ilmoittautujaa.

Suomen suurin polkujuoksutapahtuma houkuttelee osallistujia lapsista liki 80-vuotiaisiin.

—Nuorimmat tytöt ja pojat täyttävät tänä vuonna 12 vuotta. Samasta perheestä on enimmillään viisi osallistujaa, sanoo Jouko Kaarteenaho tapahtumaa järjestävästä Northern Ultra Trail Service - NUTS Oy:stä.

34 km ja 55 km suosituimmat

Suosituimmat matkat ovat 34 kilometriä sekä valtakunnallisen polkujuoksukiertue Trail Tour Finlandin osakilpailuna juostava 55 kilometriä.

Seuraavaksi suosituimpia ovat 83 kilometriä sekä tapahtuman nopein ja lyhin reitti, 13 kilometriä. Lyhimmällä matkalla naisten osuus ilmoittautuneista on 70 prosenttia.

Perjantaiaamuna käynnistyvälle 166 kilometrille on ilmoittautunut 67 naista ja 211 miestä.

—166 kilometriä on kuninkuusmatkamme, jonka suorittamiseen on aikaa 36 tuntia. Reitti on erittäin vaativa ja kulkee Karhunkierros-vaellusreitin kaksi kertaa päästä päähän. Vuosi sitten yli puolet matkaan lähteneistä keskeytti ennen maalia, Kaarteenaho sanoo.

Lumet sulaneet, tulvat poistuneet

Runsaslumisten talvien jälkeen osallistujat ovat aika ajoin päässeet taittamaan matkaa lumihangessa. Samoin juoksureittiin vaikuttavien Oulankajoen tulvahuippujen osumista on jännitetty liki vuosittain.

Tänä vuonna osallistujien ei tarvitse pidättää hengitystään sen enempää lumen kuin tulvahuipunkaan takia, Kaarteenaho sanoo.

—Lunta oli talvella vähemmän, ja tulvahuippu osui jo pääsiäisen seutuun. Näköpiirissä ei ole mitään luonnonolosuhteiden synnyttämää draamaa – mutta tämäkin toki tarkentuu lähempänä h-hetkeä.

Viimeiset viikot hulabaloota

Kaarteenahon mukaan lähiviikkojen aikana ilmoittautumisjärjestelmä elää kuin kevätauringon lämmittämä kusiaispesä.

—Ilmoittautuminen on auki 12. toukokuuta asti, joten lisää nimiä tullee vielä. Toisaalta viime hetken peruutukset sairastumisten tai ylirasitusten takia karsivat osallistujamäärää.

INFO: NUTS KARHUNKIERROS -POLKUJUOKSUTAPAHTUMA

Aika: 23.-24.5.2025

Paikka: Ruka, Kuusamo, Oulangan kansallispuisto

Erityistä: Suomen suurin polkujuoksutapahtuma

Ilmoittautuneet sarjoittain (tilanne 29.4.2025):

13 km: 364

34 km: 1524

55 km (osa Trail Tour Finland -kiertuetta): 1068

83 km: 821

166 km: 278





Muuta tietoa osallistujista: Suomalaisten lisäksi ilmoittautuneiden joukossa on eniten virolaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, saksalaisia, irlantilaisia, brittejä ja alankomaalaisia. Yhteensä kansallisuuksia on 31. Mukana on muun muassa hongkongilainen ja eteläafrikkalainen osallistuja. Suomen sisällä yli neljännes ilmoittautuneista on Uudeltamaalta.

Lisätietoa mm. reiteistä ja aikatauluista: https://nutskarhunkierros.fi