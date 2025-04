Pohjoismainen limisaumavenekonferenssi syyskuussa Suomeen

Museoviraston Suomessa järjestämä pohjoismainen limisaumavenekonferenssi sisältää laajan kattauksen esityksiä, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Tapahtumaan odotetaan osallistujia kaikista pohjoismaista, niin veneenveistäjiä, yhdistyksiä, museoita, koulutustahoja kuin puuveneiden ystäviä.



Konferenssin ensimmäisen päivän tapahtumapaikkana on Merikeskus Vellamo Kotkassa. Vierailla on mahdollisuus tutustua Suomen kansallismuseoon kuuluvan Suomen merimuseon näyttelyihin sekä Suomen Puuvenekeskuksen toimintaan. Toisena päivänä ohjelma jatkuu Loviisan Perinnekeskus Kuggomissa työpajatyöskentelyllä. Kolmantena päivänä ohjelmassa on purjehdusta Suomenlahdella.

Pohjoismainen limisaumaveneperinne hyväksyttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon loppuvuonna 2021. Kyseessä oli ensimmäinen yhteispohjoismainen hakemus. Pohjoismaista yhteistyötä on tehty taustalla jo vuosia ennen nimeämistä. Ensimmäinen laaja yhteistyökonferenssi pidettiin Tanskassa syksyllä 2023.

Suomessa on käynnistynyt useita hankkeita limisaumaveneperinteen suojelemiseksi eri puolilla maata: Suomen puuveneveistäjät kehitti uuden limisaumaveneen mallityypin Kiislan, ja perinnekeskus Kuggom on luonut puuvenemallisto.fi-sivuston, jonka tarkoituksena on tutustuttaa veneilijöitä puuveneiden maailmaan ja helpottaa niiden myyntiä. Hakuprosessin myötä syntyi aktiivinen limisaumaveneperinnerinki, joka kokoaa yhteen satakunta alan toimijaa. LIMI-hankkeen myötä museokentällä on dokumentoitu, tallennettu ja digitoitu limisaumaveneisiin liittyvää aineistoa. Aineisto sisältää sekä vanhojen että uusien veneiden piirustuksia, joita veistäjät, opiskelijat ja tutkijat voivat hyödyntää.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Kotkan kaupunki, Suomen merimuseo, Perinnekeskus Kuggom, Suomen puuveneveistäjät ja Suomen puuveneilijät.

Tapahtuma on avoin kaikille ja sen kieliä ovat englanti ja skandinaaviset kielet.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 16.6.2025 asti: https://ssl.eventilla.com/clinkerboat2025/EN



Lisätiedot:



erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi