Kylmyys hidastaa valkoposkihanhien kevätmuuttoa

Edellisen kahden viikon aikana valkoposkihanhien kevätmuutto on ollut rauhallinen. Uusin muuttoaalto saapui Suomeen sunnuntain ja maanantain välisenä aikana 27.–28.4. Aikaisemman ja uusimman muuttoaallon välissä oli kylmä ja vastatuulinen jakso.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan sunnuntaina 27.4. nähtiin Suomenlahden rannalla, Tammisaaresta Porvooseen monessa havaintopaikassa yli tuhannen hanhen muuttoja. Eniten muuttajia havaittiin Raaseporin Tammisaaren Gullössä, jossa oli 4 100 koillisen ja idän välille suuntaavaa valkoposkihanhea. Seuraavana päivänä maanantaina 28.4. muutto jatkui samankaltaisena. Helsingin Lauttasaaressa havaittiin maanantaina suurimmat lukemat, 4 750 koilliseen muuttavaa valkoposkihanhea. Jakson muuttajamäärät eivät ole vielä suuria. Kevään päämuutossa havaitaan yleensä noin satatuhatta valkoposkihanhea parhaimmissa paikoissa. Päämuutto ei ole siis vielä alkanut.

Levähtävät parvet ovat olleet melko isoja. Ennen viimeisintä muuttoaaltoa suurimmat määrät arvioitiin totutusti Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson isoilla peltoalueilla. Suurin havainto tehtiin torstaina 17.4. Orimattilassa, jossa oli 6 000 lepäävää valkoposkihanhea. Muuttoaallon jälkeen isoin havainto tehtiin samalla paikalla maanantaina 28.4., jolloin havaittiin noin 20 000 lepäävää ja ruokailevaa valkoposkihanhea.

Itäisen Suomen alueella kevätmuutto on ollut huomattavasti hiljaisempi. Etelä-Karjalan suurin havainto tehtiin sunnuntaina 27.4. Lemillä, jossa oli 2 500 ruokailevaa valkoposkihanhea. Pohjois-Savon Joroisissa havaittiin maanantaina 28.4., 1 200 lepäävää hanhea. Pohjois-Karjalan Outokummussa havaittiin sunnuntaina 20.4., 650 lepäävää ja ruokailevaa hanhea.

GPS-lähetinhanhien sijainnit

Suomen, Saksan ja Alankomaiden Barentsinmeren kannan GPS-lähetinhanhet ovat aloittaneet kevätmuuton. 37 hanhesta kaksi on Suomessa, toinen Suomusjärvellä ja toinen Karkkilassa. Virossa on jo 9, Ruotsissa 2, Tanskassa 6, Saksassa 12 ja Alankomaissa 6 GPS-lähetinhanhea. GPS-lähetinhanhet ovat siis varsin laajalla alueella.

Miltä vapun ja sen jälkeisen viikon muuttosää vaikuttaa, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Seuraavan viikon aikana säänennustusmallit antavat aika huonon näkymän valkoposkihanhien saapumiselle Suomeen. Vain tämän viikon torstain - perjantain tienoilla vallitsee sopiva lounaanpuoleinen virtaus, missä hanhia siirtyy lähemmäs Suomea. Erityisesti vapun jälkeen vallitsee luoteenpuoleinen viileä tuuli Pohjois-Euroopassa, mikä hidastaa muuttavien hanhien saapumista.”

Varhainen valkoposkihanhimuutto on siis palautumassa lähes normaaliin aikatauluun. Suomen pelloilla on tällä hetkellä edelleen enemmän metsä- ja tundrahanhia verrattuna valkoposkihanhiin. Metsä- ja tundrahanhet muuttavat valkoposkihanhia aikaisemmin Suomeen sekä arktiselle alueelle. Metsä- ja tundrahanhia on havaittu ajankohtaan nähden paljon painottuen Länsi- ja Etelä-Suomeen.

Katso video valkoposkihanhista

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lahivahinkokoordinaattori Joni Kivimäki kertoo videolla valkoposkihanhista ja korvauspäätösmenettelystä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Seuraava muuttotiedote julkaistaan keskiviikkona 7.5.2025.

