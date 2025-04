Vuoden Ympäristöteko -palkinto 2024 myönnettiin luonnon monimuotoisuuden edistämisestä

Kangasalla toista kertaa myönnettävän Vuoden Ympäristöteko -palkinnon saaja on Sauli Brander, joka on vuonna 2024 edistänyt luonnon monimuotoisuutta omistamillaan mailla. Brander on siivonnut vanhoista autoista, romuista ja muista roskista maillansa sijaitsevan niityn ja jatkanut niityn hoitoa laiduntamalla siellä lampaita. Niityn hoito on jatkoa Branderin jo vuonna 2023 aloittamalle monimuotoisuustyölle. Tuolloin hänen omistamansa, niittyä reunustava 17,3 hehtaarin kokoinen monimuotoinen metsäalue suojeltiin pysyvästi METSO-ohjelman mukaisena yksityisenä luonnonsuojelualueena.

Palkintoehdotuksen perustelujen mukaan palkinnon saaja on teoillaan edistänyt luonnon monimuotoisuutta, ekologisuutta, ympäristön viihtyisyyttä sekä kestävää kehitystä työllään, jota hän on tehnyt suojelemansa metsän ja niityn hyväksi.

Tänä vuonna palkintotyöryhmä päätyi myös myöntämään erikseen erityisen kunniamaininnan 8- ja 10-vuotiaille mökkiläisille Kalle ja Vilho Matilaiselle, jotka yhdessä äitinsä Lauran kanssa ovat kesäisenä ajanvietteenään kitkeneet Kaukaniementien varren pientareilta ja ojista haitallista vieraslajia lupiinia. Lupiinien kitkeminen on vapauttanut kasvutilaa alueen pientareilla luonnostaan esiintyvällä perinteiselle niittykasvillisuudelle. Pojat ovat myös kuvittaneet Kaukaniementien alkuun vanhalle kiviaidalle sijoitetun Vaarallinen karkulainen -kyltin tiedottamaan myös muita alueen mökkiläisiä tästä ikävästä vieraslajista.

Palkintoehdotuksen perusteluiden mukaan poikien systemaattinen ja tavoitteellinen vieraslajien poisto mökkitien varrelta auttaa luonnon monimuotoisuutta sekä on tekona upea omatoimisuuden osoitus ja ympäristökasvatuksen perillemeno. Palkintotyöryhmä on ehdotuksen kanssa samaa mieltä.

Toista kertaa myönnettävä Vuoden Ympäristöteko -palkinto on saanut alkunsa valtuustoaloitteesta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi saivat tehdä yksityishenkilöt, järjestöt ja muut yhteisöt. Palkinnon saajan valitsi elinympäristölautakunnan nimeämä 6 jäseninen palkintotoimikunta. Palkinto myönnetään vuosittain Kangasalan ympäristön hyväksi toimineelle henkilölle, yhdistykselle, yritykselle, kiinteistölle, projektille tai vastaavalle, jonka toiminta on palkintovuoden aikana edistänyt ekologisuutta, ympäristön viihtyisyyttä, kestävää kehitystä, rakennetun ympäristön suojelua tai luonnonsuojelua kaupungin alueella.

Palkinnot jaettiin palkitsemistilaisuudessa Kangasala-talossa.

- Kangasalan luonto on ainutlaatuinen eikä sitä voi suojella missään muualla kuin Kangasalla, totesi palkintotoimikunnan puheenjohtaja Kristiina Härkönen kiittäessään palkittuja heidän toiminnastaan.

Palkittujen tekojen katsotaan inspiroivan myös muita kaupunkilaisia toimimaan Kangasalan ympäristön hyväksi. Nyt onkin siis hyvä aika alkaa jo miettiä ehdotuksia vuoden 2025 Ympäristöteko-palkinnon saajaksi.