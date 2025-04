Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdolla EPP:n varapuheenjohtajaksi Espanjan Valenciassa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ehdolla Euroopan kansanpuolueen (EPP) varapuheenjohtajaksi Valenciassa Espanjassa tiistaina käynnistyneessä EPP:n kongressissa.



Kaksipäiväisen kokouksen tärkeimpänä asiana on puheenjohtajan, pääsihteerin sekä varapuheenjohtajien valinta EPP:lle. Orpo on ehdolla varapuheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle. Varapuheenjohtajat valitaan keskiviikkona.

Tiistaina EPP valitsee puheenjohtajan, johon tehtävään ainoana ehdokkaana on istuva puheenjohtaja Manfred Weber.



Pääministeri Orpo tapaa kokouksen yhteydessä myös muiden EU-maiden pääministereitä, EU:n johtajia sekä sisarpuolueiden puheenjohtajia.

Kokoomus osallistuu kongressiin suurella delegaatiolla. Orpon lisäksi mukana ovat kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen, puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto, kansanedustaja Jukka Kopra, europarlamentaarikot Aura Salla, Mika Aaltola ja Pekka Toveri sekä puoluesihteeri Timo Elo.



EPP tuo yhteen poliittisia toimijoita jäsenmaista sekä EU-instituutioista. Orpon toiminta varapuheenjohtajana on mahdollistanut laajan verkoston rakentamisen, jatkuvan keskusteluyhteyden Euroopan eri poliittisten toimijoiden kanssa ja vahvan vaikuttamisen puolueen tekemään poliittiseen ohjelmatyöhön.



Valenciassa kokoomuksen edustajat keskustelevat tai ovat jo keskustelleet muun muassa EPP:n puheenjohtajan Manfred Weberin ja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Lisäksi tapaamislistalla ovat muun muassa Espanjan oppositiojohtaja Alberto Nunez Feijoo, Italian varapääministeri Antonio Tajani, Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja Itävallan liittokansleri Christian Stocker sekä EU-komissaarit Magnus Brunner, Andrius Kubilius ja Apostolos Tzitzikostas.

Euroopan kansanpuolue EPP on kokoomuksen eurooppalainen kattopuolue. EPP on suurin ryhmä Euroopan parlamentissa ja Euroopan komission 27 jäsenestä 13 on EPP:stä.