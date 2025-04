Lasten ja nuorten terapiatakuu käynnistyy toukokuun alussa

Alle 23-vuotiaita koskevan terapiatakuun mukaisesti lapsen tai nuoren lyhytpsykoterapian tai muun psykososiaalisen hoidon on alettava viimeistään 28 päivän kuluessa siitä, kun ammattilainen on todennut tarpeen hoidolle. Terapiatakuun piiriin kuuluva hoito on tarkoitettu lievempiin mielenterveyden oireisiin.

Painopiste on perusterveydenhuollossa toteutetuissa ja siellä tarjotuissa lyhytinterventioissa ja matalan kynnyksen palveluissa. Helsingissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat valmistautuneet terapiatakuun voimaantuloon panostamalla henkilökunnan lyhytinterventiokoulutuksiin.

Lähtökohtana on se, että lyhytinterventiota voidaan tarjota esimerkiksi kouluissa, oppilaitoksissa, matalan kynnyksen Miepeissä ja perhekeskuksissa. Lyhytinterventio tarkoittaa apua ja tukea oikeaan aikaan ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa suuremmiksi.

Tuntuuko pahalta? Apua löytyy

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut nähdään ensisijaisen tärkeinä. Näitä palveluja on Helsingin kaupungilla kehitetty aktiivisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa jo pidemmän aikaa, esimerkiksi hoitoon pääsyyn, henkilöstön koulutukseen ja viestintään on panostettu.

Apua ja tukea on Helsingissä saatavilla matalalla kynnyksellä. Sitä voivat hakea niin lapset, nuoret kuin heidän huoltajansakin. Mielenterveyteen liittyvät huolet voi ottaa puheeksi esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen työntekijöiden kanssa, Miepissä, neuvolassa, terveysasemalla, nuorisotalossa tai sosiaalipalveluissa.

Kasvamiseen kuuluu toisinaan vaikeita tunteita. Lasten ja nuorten elämään voi liittyä monenlaisia ongelmia. Kotona saattaa olla joskus vaikeaa. Koulussa voi olla kiusaamista, opiskelu ei ehkä suju. Elämään saattaa liittyä yksinäisyyttä, jopa väkivaltaa tai ahdistelua. Mielessä voi pyöriä ikäviä ajatuksia, fiilis voi olla huono.

- Toivon, että lapset ja nuoret ottavat oman elämän haasteet rohkeasti esille. Elämässä tulee välillä ongelmia, niiden kanssa ei tarvitse olla kuitenkaan yksin, apua ja tietoa on tarjolla, toteaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

- Usein varhaisessa vaiheessa löydetty apu on kaikkein tehokkainta, Turpeinen jatkaa.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista löytyy helposti ja kattavasti tietoa hel.fi/nuortenmieli-sivulla. Sivuilta löytyy myös hyviä ohjeita, miten omatoimisesti edistää omaa hyvinvointia, jos se tuntuu sopivalta tavalta itselle. Sivuilta löytyy tietoa myös luotettavista chattipalveluista, joissa voi kohdata toisia nuoria ja auttavia aikuisia.

Lisätietoa

Karoliina Ojala, terveys- ja hyvinvointikeskusten integraatiopäällikkö

p. 040 3587170, karoliina.ojala@hel.fi