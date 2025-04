Kartano- ja puutarhakierrokselle Viroon

Kartanoita on rakennettu jokaiseen kylään ja kaupunkiin, koska Viro oli vuosisatojen ajan eri suurvaltojen vaikutuspiirissä. Keskiajalla Viro oli osa Liivinmaata ja aateliskartanot hallitsivat laajoja tiluksia. Ruotsin ja Venäjän vallan aikaan 1600- ja 1700-luvuilla tiloille rakennettiin loisteliaita päärakennuksia Euroopan viimeisimpien muotivirtausten mukaisesti. Kartanot olivat pitkään Viron kulttuurisia ja taloudellisia keskuksia, mutta neuvostomiehityksen aikana monet rapistuivat pahasti toimiessaan esimerkiksi kouluina, vanhainkoteina tai kolhoosien konttoreina. Nykyään kartanoita on kunnostettu paitsi yksityiskodeiksi, myös korkealaatuisiksi hotelleiksi, museoiksi, taidekeskuksiksi ja ainutlaatuisiksi vierailukohteiksi.

Kartanoiden eksoottisia kasveja pursuavat puutarhat olivat aikansa statussymboleita siinä missä hulppeat rakennuksetkin. Kasvien laaja kirjo sekä taitava yhdistely virolaisessa puutarhakulttuurissa on peräisin juuri kartanoiden mahtailevista muotopuutarhoista ja englantilaistyylisistä puistoista.

Esittelemme historiasta, arkkitehtuurista sekä puutarhoista kiinnostuneille viisi mielenkiintoista kartanokohdetta eri puolilla Viroa.

Eheä kokonaisuus kulttuurihistoriaa

Hillityn tyylikäs, uusklassisistinen Vihulan kartano, Mustoja-joen molemmille rannoille levittäytyvä romanttinen puisto kaarisiltoineen sekä alkuperäisten piirustusten mukaan istutettu koristeellinen muotopuutarha sulautuvat eheäksi kokonaisuudeksi. Vain reilun tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta itään sijaitsevan, nykyään luksushotellina ja hyvinvointikeskuksena toimivan Vihulan kartanon tiluksilta löytyy myös historiallinen vesimylly, kirkko ja viinatislaamo. Kartanoravintola saa osan raaka-aineistaan tilan omasta luomupuutarhasta.

Kartanohotelli tarjoaa eri rakennuksissaan majoitusta ja vieraita palvelee myös tyylikäs spa-osasto, ravintola, kahvila ja kartanomuseo. Kartanokierrokseen on helppo yhdistää myös Palmse ja Sagadi, jotka sijaitsevat vain lyhyen ajomatkan päässä Vihulasta. Kolmen kartanon maaseutukierroksen voi tehdä myös polkupyörällä.

Vihula, Raadiku, Vihula küla, Haljala vald

Kasvitieteilijän mahtipontinen aateliskoti

Etelä-Virossa, lähellä Latvian rajaa sijaitsee vaikuttavan kokoinen, monin tornein ja erkkerein koristeltu Sangasten linna. Se on saanut inspiraationsa Englannin kuuluisasta Windsorin linnasta. Sangasten rakennutti 1870–1880-luvuilla kreivi Friedrich Georg Magnus von Berg, joka ihaili brittiläisen arkkitehtuurin lisäksi myös englantilaisia puutarhoja ja oli itsekin innokas kasvitieteilijä. Hän kasvatti linnan maille upean maisemapuiston ja arboretumin täynnä eksoottisia puulajeja. Von Berg tuli tunnetuksi myös ruiskreivinä. Hänen jalostamansa Sangasten ruis on yhä edelleen yksi talvenkestävimmistä ruislajikkeista ja siitä on parhaillaan myös kypsymässä Viron ensimmäinen ruisviski Von Berg.

Sangastessa toimii nykyään korkealaatuisena tapahtumatilana majoitustiloineen ja tilausravintoloineen. Samalla reissulla voi käydä tutustumassa esimerkiksi urheilulliseen Otepäähän, Haanjan luonnonsuojelualueeseen patikointimahdollisuuksineen sekä Taageperan kartanoon.

Sangaste loss, Lossiküla, Otepää vald

Avoinna vierailijoille kesäkuusta elokuuhun, muina aikoina vain ennakkovarauksella

Romanttinen Jugend-linna keskellä perinnemaisemaa

Keskellä etelävirolaisia lehtimetsiä ja peltoja kohoaa linnamainen Taageperan kartano, jonka kaarevat muodot, erkkerit ja 42 metriä korkea torni tekevät siitä Jugend-arkkitehtuurin helmen. Suomalaiset tunnistavat arkkitehtuurissa paljon tuttua, sillä paroni Hugo von Strykin uskotaan hakeneen inspiraatiota Suomen kuuluisista Jugend-rakennuksista, kuten Usko Nyströmin suunnittelemasta Imatran valtionhotellista. Nykyisin boutique-hotellina ja kylpylänä toimivaa linnaa ympäröi laaja englantilaistyylinen maisemapuutarha suurien puineen, polkuineen ja kaarisiltoineen. Kartanon värikäs muotopuutarha muuntautuu kesäkuun 13. päivä lähtien Liisa Ihmemaassa -taikapuistoksi, jossa upeiden istutusten lisäksi voi ihailla teemaan sopivia veistoksia ja installaatioita.

Castle Wagenküll -nimellä toimiva hotelli tarjoaa vieraille majoituksen lisäksi spa-elämyksiä sekä hienot puitteet juhlille. Ravintolan lisäksi vieraita palvelee Liisa Ihmemaassa -kesäkahvila. Vierailuun voi yhdistää päivän luonnonkauniilla Pühajärvellä tai piipahtaa ihmettelemässä vähemmän tunnettua, mutta kaunista Hummulin kartanon puistoa.

Taagepera mõisa, Taagepera küla, Tõrva vald

Skotlanti Peipsijärven rannalla

Paroni Arved Georg von Nolcken oli matkoillaan ihastunut Balmoralin linnaan ja halusi Viroon palatessaan tuoda mukanaan palan Skotlantia. Hän rakennutti Peipsijärven lähelle romanttisen Alatskiven kartanolinnan, jossa on esikuvaansa mukaillen sakarakoristeet, kulmatornit ja vaikuttava kahdeksankulmainen torni. Skotlannin voi aistia myös linnaa ympäröivässä 130 hehtaarin suuruisessa puistossa, joka tarjoaa lumoavia näkymiä vanhojen tammien, lehmusten ja vaahteroiden välistä kohti Peipsijärveä.

Kartanon alkuperäisestä sisustuksesta ei ollut jäljellä mitään, kun sitä vuonna 2005 alettiin restauroida rakennuksen alkuperäistä henkeä kunnioittaen. Rakennuksessa toimii nykyään virolaissäveltäjä Eduard Tubinin museo, kartanon historiasta kertova näyttely, galleria ja ravintola.

Peipsijärvellä kannattaa piipahtaa myös tutustumassa sipulitien perinnekohteisiin, kuten vaikka vanhauskoisten kyliin tai lähteä veneretkelle Peipsijärvelle.

Alatskiven linna Lossi tn 6, Alatskivi alevik

Keisarillista romantiikka Keilan vesiputouksen äärellä

Vain 30 kilometrin päässä Tallinnasta, vaikuttavan vesiputouksen äärellä sijaitsee Keila-Joan linna, joka on yksi Viron näyttävimmistä kartanoista. Sen rakennuttanut kreivi Alexandr von Benckendorff palveli upseerina tsaarin armeijassa, ja itse tsaari Nikolai I on myös käynyt Keila-Joalla vieraisilla. Dramaattisen, kapein tornein ja kaari-ikkunoin koristellun neogoottilinnan on suunnitellut arkkitehti Hans von Stackenschneider, josta tuli arvostetuimpia uusgoottisen tyylin taitajia keisarillisella Venäjällä. Linnan puisto levittäytyy Keila-joen rannoille. Romanttiset polut kiemurtelevat istutusten ja jalopuiden lomitse ja siltojen yli näköalapaikoille, jotka tarjoavat henkeäsalpaavia näkymiä joelle, jossa vesi syöksyy alas kuusimetrisestä putouksesta.

Linna on hiljattain restauroitu varmalla tyylillä ja taidolla Schloss Fall -nimiseksi eksklusiiviseksi boutique-hotelliksi, jossa on majoituksen lisäksi tasokas ravintola ja upeita tapahtumatiloja. Keila-Joan lähellä on myös Laulasmaan kylpylä ja sen valkoiset, pitkät hiekkarannat sekä säveltäjämestari Arvo Pärtin keskus. Maailman soitetuin elossa oleva säveltäjämestari Arvo Pärt viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhliaan.

Keila-Joan linna, Pargi allee 5, Keila-Joa alevik

Unohdetut kartanot -tapahtuma avaa ovet yli 30 kartanoon

Unohdetut kartanot –tapahtuma avaa ovet yli 30 kartanoon ja niiden tuotantorakennuksiin ympäri Viroa. Luvassa on opastettuja kierroksia, näyttelyitä, kahviloita sekä konsertteja, työpajoja ja paljon muuta – kartanoiden ainutlaatuista tunnelmaa unohtamatta. Tule kokemaan historiaa, kulttuuria ja elämyksiä koko perheelle!

Unohdetut kartanot -tapahtumapäivät 2025: 12.7., 13.7., 26.7., 27.7. ja 9.8.

Lisätietoa tapahtumasta

Muista myös nämä kukkaiset kevättapahtumat

Türin kukkamarkkinat 16.–18.5.

Türin puutarhamarkkinat aloittavat perinteisesti puutarhakauden toukokuun puolessa välissä. Yli 700 kauppiasta tarjoaa värikkäitä kesäkukkia sekä laajan valikoiman erilaisia perennojen ja hyötykasveja kotipuutarhaan istutettavaksi. Ravintola-alueen monipuolinen tarjonta pitää huolen energiatasoista sekä tarjoaa hengähdysmahdollisuuden viihdyttävän ohjelman parissa.

Türin kukkamarkkinat, Kalevi tänav - Tööstuse tn 5, Türi

Saarenmaan pionifestivaali 1–30.6.

Saarenmaan Peony Gardens on Euroopan suurin yksityinen pionikokoelma. Neljän hehtaarin alue koostuu useista puutarhahuoneista ja teemapuutarhoista, joissa 6000 erilaista pionia kukkii toukokuun keskivaiheilta heinäkuun loppuun. Pionifestivaali myyntikojuineen ja näyttelyineen järjestetään kesäkuussa, mutta pionien lisäksi permakulttuurin periaatteita noudattava lääke- ja hyötykasvipuutarha on avoinna vieraille toukokuun alusta syksyyn ennakkovarauksella.

Saaremaa Peony Gardens , Nõmme, Pärni küla, Saaremaa