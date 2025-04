Vuosaaren kirjasto uudistuu – kirjaston palveluissa muutoksia kesällä

Vuotalossa sijaitseva Vuosaaren kirjasto palvelee laajaa joukkoa itähelsinkiläisiä. Kirjaston vaikutusalueella asuu lähes 40 000 helsinkiläistä, joista 38 % on vieraskielisiä. Vuonna 2001 valmistunut kirjasto ei enää täysin vastaa Vuosaaren kasvavan väestön tarpeita. Remontin myötä kirjastossa voidaan yhä paremmin huomioida alueen asukkaiden tarpeet.

Asiakkaiden toiveet huomioidaan remontissa

Kirjaston asiakkaat ovat saaneet vaikuttaa uudistuvaan kirjastoon vastaamalla kyselyyn. Remontissa otetaan huomioon toiveita ja tarpeita ja muun muassa nuoret tullaan huomioimaan entistä paremmin uudistuvassa kirjastossa.

“Haluamme päivittää tiloja ja toimintoja vastaamaan entistä paremmin asukkaiden asioimista ja viihtymistä kirjastossamme. Tilamuutoksen tavoitteena on myös tilojen selkiyttäminen sekä värien ja mukavuuden lisääminen sisustusratkaisuilla asiakkaidemme toiveiden mukaisesti”, kertoo Vuosaaren kirjaston johtaja Heli Kolehmainen.

Remontoidut kirjastotilat avautuvat yleisölle rajatuin palveluin 18.8. lähtien. Normaaleihin palveluihin uudistetuissa tiloissa palataan 1.9. alkaen. Remontin suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen Oy:stä arkkitehti Markku Puumala, joka on yhdessä arkkitehti Mikko Heikkisen kanssa suunnitellut Vuotalon. Nyt toteutuva remontti on talon ensimmäinen laajempi korjaus.

Pop up -tilassa on tarjolla rajallinen valikoima kirjallisuutta eri kielillä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä.

Pop up -kirjastossa voit:

noutaa varauksia

lainata kirjoja

palauttaa kirjoja

lukea kirjoja ja lehtiä

työskennellä asiakaskoneilla (työskentelyaika maks. 30 min)

kopioida ja tulostaa

Pop up -kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin kello 9–19. Perjantaisin kirjasto palvelee kello 9–16. Kirjasto on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin. Tilaan pääsee esteettömästi hissillä.

Kirjastoauto Skidi vierailee Vuotalon edustalla maanantaisin 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7. ja 28.7. kello 10–14. Skidi on myös Kulttuuritila Merirastin aukiolla Meri-Rastilassa keskiviikkoisin 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7. ja 30.7. kello 10–14. Kirjastoautosta voi lainata teoksia ja autoon voi palauttaa aineistoa.