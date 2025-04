SDP:n Paula Werning: Vapaaehtoistyö ei saa vaarantaa työttömän toimeentuloa

SDP:n Saku Nikkanen: Hallituksen herättävä hyvinvointialueiden tilanteeseen 26.4.2025 11:34:23 EEST | Tiedote

-Hallituksen tulee viimein herätä hyvinvointialueiden tilanteeseen, sanoo kansanedustaja Saku Nikkanen (sd). Nyt alueet on ajettu epärealistisilla säästövaateilla kohtuuttomaan tilanteeseen, vaikka monet asiantuntijat ovat vedonneet lisäaikaan talouden pitkäjänteiseksi sopeuttamiseksi. Viimeksi oikeuskansleri on ottanut kantaa alueiden rahoituksen puolesta ja todennut että hallitus on laiminlyönyt oman tehtävänsä hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyden seurannassa ja lakisääteisten palvelujen kattamiseen tulee hakea lisärahoitusta, mikäli tarvittavat sopeuttamistoimet uhkaavat niiden järjestämistä. -Tämän oikeuskanslerin päätöksen myötä on viimeistään hallituksen herättävä ja myönnettävä alueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Tämän on todennut nyt valtionvarainministeriö, talouspolitiikan arviointineuvosto ja nyt vielä oikeuskansleri, Nikkanen painottaa. Kustannusten äkillinen kasvu on ollut inflaation, palkkaratkaisujen ja palvelutarpeen kasvun myötä niin suuri ettei sitä o